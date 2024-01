Der große Gaming Jahresrückblick 2023 von NAT-Games

2023 war prall gefüllt mit Videospielen. Kaum wie ein anderes Jahr. Umso mehr lohnt sich unser Jahresrückblick auf die letzten 12 Monate! Wie auch im vergangenen Jahr schauen wir auf die Releases und News der einzelnen Monate und versuchen da so viel wie möglich aus dem Jahr aufzugreifen. Und wow, war das ein Spiele-Jahr. Viel Spaß mit unserem Rückblick!

Januar 2023 – Leid und Freud

Das Jahr begann mit einer weniger erfreulichen News. Denn Microsoft entließ 10.000 Mitarbeitende. Darunter auch Beschäftigte im Gaming-Bereich, vor allem 343 Industries wurde stark verkleinert. Massenentlassungen sollte man im Laufe des Jahres aber auch bei Sony, Ubisoft, Embracer, Epic Games und Co. sehen. Darüber hinaus hatte man im Januar auch mit einer spielerischen Enttäuschung zu kämpfen. Forspoken von Square Enix blieb hinter den Erwartungen und konnte sowohl mit seiner Open-World, als auch erzählerisch und teils spielerisch nicht überzeugen. Doch es gab auch Überraschungen.

Auf der Xbox Developer Direct kündigte Microsoft aus dem Nichts den Release von Hi-Fi Rush an. Der Rhythmus-Action-Titel sorgte schnell für einen Hype, Bestwertungen und auch einen ersten Hit des Jahres. Ein Weiterer war das Dead Space Remake, welches eine audiovisuelle Erfahrung mit Horror-Garantie ist. Darüber hinaus erschien mit One Piece Odyssey auch ein JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Solche gab es auch in Persona 3 Portable und Persona 4 Golden, welches im Prinzip Ports der bekannten Teile waren. Auch die Switch wurde versorgt, denn dort kam Fire Emblem Engage.

Februar 2023 – Kontroversen, Erfolge, Misserfolge?

Der Februar nahm dann so richtig Fahrt auf. Das Thema das Monats war sicherlich Hogwarts Legacy, welches für PC, PS5 und Xbox Series X erschien. Der Titel sahnte gute Wertungen ab, ließ aber auch einige Potenziale liegen. Im Vorfeld machte der Release aber anderweitig von sich Reden. Denn JK Rowling äußerte sich im Vorfeld mehrfach menschenverachtend und entfachte im Zusammenhang mit dem Spiel eine riesige Diskussion. Dazu haben wir auch eine entsprechende Chronik verfasst. Eine weitere Kontroverse löste Atomic Hearts aus, welches enge Verbindungen nach Russland haben soll. Keine Kontroverse, eher eine Enttäuschung ist Die Siedler: Neue Allianzen, wo jegliche Siedler-Seele gebeutelt zurückgelassen wird. Mehr Freude gab es mit den anderen Releases. Like A Dragon: Ishin! sorgte für spaßige Unterhaltung in der Edo-Ära, während Company of Heroes 3 die Strategie-Seele zufrieden stellen konnte.

Ein weiteres Spiel des Genres ist Spellforce: Conquest of Eo, welches wir auch getestet haben. Darüber hinaus erschien auch ein Remaster von Metroid Prime für die Nintendo Switch. Nicht zu vergessen ist, dass Playstation VR2 einen großen Hype im Februar hatte. Die neue Virtual-Reality-Plattform von Sony glänzt mit toller Technik und verbesserten Komfort. Den Hype konnte man auch in erfolgreichen Zahlen ummünzen. Doch der Hype trug sich nicht lange. Denn fehlende Abwärtskompatibilität und wenige Game Announcements und Veröffentlichtungen sorgten eher für angestaubte Geräte in den Regalen. Insgesamt versank das Gerät in der öffentlichen Debatte von der Bildfläche.

März 2023 – Ein Klassiker kehrt zurück

Der März brachte mit WWE 2K23 einen weiteren Fortschritt im beliebten Wrestling-Ring hervor. Tolles Handling, spaßige Modi und jede Menge Umfang. So spaßig kann kämpfen sein. Auf eine Erkundung und herzliche Figuren setzte dagegen Tchia. Der Titel räumte dafür sogar auf den Game Awards ab. Doch der große Titel, der alles überschattete, war Resident Evil 4. Das Remake zum Klassiker bestach durch eine tolle Optik, eine veränderte Steuerung und ein damit abgewandeltes Kampfsystem.

Somit unterscheidet sich das Werk an entscheidenden Stellen auf eine positive Art und Weise. Die größte Überraschung dürfte jedoch der Indie-Titel Dredge gewesen sein. Das Spiel mit Lovecraft-Anleihe überraschte und sorgte für eine begeistere Community. Ansonsten beehrte uns eine weitere Meldung über eine Spieleverschiebung. Suicide Squad wurde (mal wieder) nach hinten verlegt. Darauf warten wir bis heute noch.

April 2023 – Zombie metzeln leicht gemacht

Vor allem die zweite Monatshälfte hatte ein breites Portfolio an neuen Titeln zu bieten. Neben Minecraft Legends erschien zum Beispiel auch Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Letzterer Titel lag lange Zeit bereits fertig vor, aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine sah Nintendo jedoch einige Zeit lang von einem Release ab. Nachdem man erkannte, dass dieser Krieg jedoch ohnehin kein kurzfristiges Unterfangen werden würde, entschied man sich für die Veröffentlichung. Am gleichen Tag erschien Dead Island 2, welches nach einer katastrophalen Entwicklungsgeschichte sogar ziemlich erfolgreich an den Kassen war.

Wenig später kam dann mit Star Wars Jedi: Survivor noch der nächste große Titel auf die Bühne der zahlreichen Blockbuster des Jahres. Derweil wurde ein neues Harry Potter Game angekündigt. Nach dem Fehlen des Quidditch-Spiels in Hogwarts Legacy, kündigte Warner im April ein eigenes Spiel an. Weniger Begeisterung sorgte aber der gestartete Vorverkauf der gamescom-Tickets. Denn die erneuten Preiserhöhungen ließen manches Stirnrunzeln zurück.

Mai 2023 – Ein Monat der Gegensätze

Im Mai, so dachte man, gibt es nur ein Thema. Der Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sorgte für Furore und begeisterte durch die Bank weg. Traumwertungen, Hype, Freude. Das kreative Open-World-Abenteuer ließ kaum Wünsche offen. Doch es erschien nicht nur eines der besten Spiele des Jahres, sondern auch eines der Schlechtesten. Der Herr der Ringe: Gollum war zweifelsohne ein, großer Schock. Kaputt, hässlich, frustrierend. Deadalic sorgt für einen absoluten Tiefpunkt der deutschen Spielentwicklung. So sehr, dass das Studio die gesamte Spieleentwicklung kurz darauf einstellte und sich fortan nur noch aufs Publishing konzentriert.

Doch es gab auch erfreulichere Nachrichten. Neben einem guten Age of Wonders 4 erschienen auch das unterhaltsame LEGO 2K Drive, Company of Heroes, das tolle System Shock Remake oder auch das wunderschöne Planet of Lana. Es kam also eine ganze Menge toller Games im Mai heraus. Doch Moment! Da war doch noch was. Ein Spiel, welches man leicht aus seinem Gedächtnis gestrichen hat, weil es ebenfalls eine absolute Katastrophe war. Redfall war eher ein Reinfall. Die dröge Vampir-Jagd entpuppte sich als inhaltlich schwache und technisch kaputte Shooter-Erfahrung, die des Namen Arkane nicht würdig erscheint.

Juni 2023 – NAT-Games wird 10 Jahre alt!

Der Juni ist traditionell gespickt mit großen Spiele-Ankündigungen. Einst lief dies über die E3, heute ist es das Summer Game Fest. Doch anstatt einiger weniger und sehr großer Shows, verteilt sich das Programm mittlerweile auf sehr viele Streams. Zu sehen gab es viel! Ob einen neuen Fable-Trailer, den großen Cyberpunk DLC, die große Starfield-Präsentation, Super Mario Bros. Wonder oder das neue Star Wars Outlaws. Ankündigungen gab es viele. Die wohl für uns Schönste ist aber: NAT-Games wurde dieses Jahr satte 10 Jahre alt! So lange versorgen wir euch schon mit News, Berichten und Tests aus der Gaming-Branche.

Doch der Juni hatte auch allerlei Releases zu bieten. Der Monat startete mit Street Fighter 6, einem kleinen Traum für Beat’em Up Fans. Kurz darauf ging es in die Hölle. Diablo IV erschien und schickte die Gaming-Welt in einen Sog des Höllenpfades. Auch in Teilen unserer Redaktion war Diablo IV ein Dauerbrenner. F1 23 offenbarte hingegen wenige Neuerungen und Park Beyond hinterließ noch mehr verschenktes Potenzial. Selbst Final Fantasy XVI verließ nahezu komplett den Rollenspiel-Pfad und präsentierte ein groß inszeniertes, aber spielerisch und erzählerisch maues Werk. Immerhin gelang mit Dave the Diver ein absoluter Überraschungshit, der eine so ungewöhnliche Aneinanderreihung vieler Gameplay-Elemente bereit hält, die aber alle wunderbar ineinander greifen.

Juli 2023 – Von wegen Sommerloch

Während wir bereits zu dieser Zeit in den Vorbereitungen zur gamescom waren, erschienen um Juli schon etwas weniger ganz große AAA Games. Sommerloch halt. Oder doch nicht? Tatsächlich hatte der Juli richtig tolle Releases zu bieten. Unter anderem haben wir The Valiant getestet, welches sich als durchaus stimmiges Mittelalter-Abenteuer entpuppte und durchaus zu überzeugen wusste. Eine kleine und ebenfalls positive Überraschung war Viewfinder, welches mit beeindruckenden Perspektivwechseln Eindruck schinden konnte. Ein Spiel, welches zuvor groß beworben wurde und dann doch irgendwie schnell wieder in Vergessenheit geriet, war Exoprimal. Der Dino-Shooter konnte den Erwartungen nicht so richtig gerecht werden und dürfte Vielen nur eine blasse Erinnerung sein. Zwei richtig große Erfolge aus dem Monat waren jedoch Remnant 2 und Pikmin 4. Gerade letzterer Titel war der bislang erfolgreichste Eintrag des Genres, welches immer bislang als etwas nischig galt. Switch-Erfolg sei Dank.

August 2023 – Auf nach Kölle!

Auch wenn die gamescom bereits 2022 wieder die Pforten öffnete, gelangte die Messe erst in 2023 wieder zu alter Größe zurück. Ein riesiger Andrang, volle Hallen, viele Stände und mittendrin: Wir! Ob Marathonläufe zu Terminen, gemeinschaftliche Drinks am Abend oder einfach um die Messe-Atmosphäre aufzusagen. Die gamescom 2023 war für viele von uns ein Highlight. Der August hatte jedoch noch so manch andere Überraschung. Zum einen kamen ein paar Blockbuster Games auf den Markt, die es in sich hatten. Zum einen war da das Action-Feuerwerk ARMORED CORE VI: Fires of Rubbicon. Das sorgt dank knackiger Kämpfe, toller Spielbarkeit und jeder Menge Impact für ein knallvolles Erlebnis.

Auf der anderen Seite steht da Baldur’s Gate 3, welches sich mal so eben als eines der besten Rollenspiele überhaupt entpuppte und Traumwertungen einheimsen konnte. Overwatch 2 hingegen hatte einen eher problematischen Start und musste sich viel Kritik gefallen lassen. Auch Atlas Fallen von Deck 13 konnte nicht so wirklich überzeugen und wurde gemischt angenommen. Dafür konnten viele kleinere Titel umso mehr überzeugen. Ob Sea of Stars, Goodbye Volcano High oder Under the Waves, sie alle waren enorm gute Einträge in die Liste toller Indie Game, die den August auch für uns zu einem sehr aufregenden Monat machten.

September 2023 – So vielseitig kann Gaming sein

Der September machte da weiter, wo der August aufgehört hat. Mit jeder Menge Spiele! Angefangen mit dem sympathischen Bomb Rush Cyberfunk als Jet Set Radio Verschnitt, ging es zum nächsten Blockbuster-Release. Das XXL-Spiel Starfield von Bethesda konnte aber nie so wirklich die ganz große Begeisterung erzeugen und ließ so manches Potenzial liegen. Wer also keine Lust hatte im weiten Weltraum nach Loot zu farmen, konnte das im kleineren Rahmen in Fae Farm eher machen. Weil der September ein Sammelsurium unterschiedlicher Genres ist, ging es weiter mit The Crew Motorfest. Der Ubisoft Racer ist die wohl offensichtlichste Kopie von Forza Horizon und macht seine Sache sogar sehr ordentlich. Auch Souls-Fans sollten Nachschub bekommen. Lies of Pie war die Kombination aus Souls-Gameplay mit einer Prise Pinocchio-Lore.

Wem da nicht genug Fighting drin war, konnte sich in Mortal Kombat 1 austoben. Austoben ist da natürlich das richtige Stichwort, denn die Gewaltdarstellung ist auch hier wieder derbe. Derbe mies lief dagegen der Launch von Payday 3. Bis heute schränken Serverprobleme die Spielbarkeit immer wieder ein und so richtig frisch spielt sich der Raub-Shooter auch nicht. Mehr Begeisterung sorgte da schon Counterstrike 2. Die Kult-Marke von Valve ist derweil wieder einmal ein Dauerbrenner in den Online-Lobbies. Singleplayer-Fans bekamen dafür aber Gothic Classic und das knifflige und preisgekrönte Cocoon. Zudem erschien der herausragende DLC zu Cyberpunk 2077, der das Spiel nach all den Jahren so richtig vollkommen macht. Irgendwie haben wir es in dieser Flut von Spielen noch geschafft unsere ganzen gamescom-Beiträge fertig zu schreiben. Puh. Kann man denn mal wieder durchatmen?

Oktober 2023 – Games, Games, Games…

Der Oktober legte dann so richtig los. Da musste man schon sehr viel Zeit mitbringen, um all die spannenden Releases mitnehmen zu können. Mit Assassin’s Creed Mirage schickte uns Ubisoft in einen nostalgischen Ausflug in altbekannte AC-Mechaniken. Die Rückkehr von Detektiv Pikachu kam allerdings weniger gut an. Das Kult-Pokémon badete in durchschnittlichen Wertungen. Besser kam der lang ersehnte Racing-Hit Forza Motorsport weg, welcher allerdings auch viel Potenzial verschenkte. Jedoch folgen kontinuierliche Updates, die den Titel allmählich dahin bringen, wo wir die Reihe bekanntlich immer sehen. Zu alter Stärke konnte es die Total War Reihe, zumindest bei den historischen Titeln, aber nicht schaffen.

Pharao ist ein weiterer eher enttäuschender Eintrag. Besser, aber ebenfalls eher durchschnittlich kam auch Lords of the Fallen weg. Das Souls-Like konnte Fans ebenfalls nicht in Gänze überzeugen. Auch gab es im Oktober ein neues 2D-Sonic Game, welches einen soliden Auftritt hinlegte. Vollkommen desaströs war aber das was in Skull Island: Rise of Kong passierte. Der Lizenztitel erschien nach einer katastrophalen Entwicklungsphase wenig überraschend in einem desolaten Zustand und ist definitiv eines der schlechtesten Spiele der vergangenen Jahre.

Am 20. Oktober war aber Blockbuster-Time! Neben dem unglaublich kreativen Super Mario Wonder, erschien auch noch Spider-Man 2, in dem Peter Parker und Miles Morales spielbar sind. Natürlich zogen die beiden Spiele die größte Aufmerksamkeit auf sich. Die Strategiespiel-Kategorie hatte mir Cities: Skylines 2 jedoch einen schwierigen Monat. Das Spiel erschien durchaus mit Problemen, die nach und nach behoben werden und dürfte 2024 wohl ein deutlich besseres Spiel werden, als es zu Release war. Neben der ersten Collection der Metal Gear Games, Ghostrunner 2 oder Jusant, erschien auch endlich Alan Wake 2. Das Remedy Game sahnte völlig zurecht auch ordentlich auf den Game Awards ab und bot eine absolut atmosphärische Reise.

November 2023 – Call of DLC

Es ging da weiter, wo der Oktober endete: Mit Games. RoboCop sorgte für Ordnung, während man im neuen Wario Ware: Move it! herumzappeln konnte. Währenddessen brachte SEGA mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name einen neuen Titel im Like A Dragon/ Yakuza Universum auf den Markt. Doch etwas kontroverser ging es im Netz rund um Call of Duty zu. Denn Modern Warfare 3 machte Schlagzeilen wegen einer absolut katastrophalen Kampagne, die weder Abwechslung, noch Umfang oder überhaupt interessante Momente bot. Nicht einmal neue Maps gab es zu Release, lediglich Remakes. Der eigentlich als DLC geplante Titel wurde mit schlechten Wertungen abgestraft. Ein Kassenschlager war es trotzdem. Mehr Liebe steckte aber in der Neuauflage von Super Mario RPG. Der Titel ist auch heute noch wunderbar spielbar. Im Übrigen erschien auch wieder ein richtiges Trash Game. Wieder von Publisher GameMill, wie auch bei Skull Island. The Walking Dead machte eher durch Bugs, verkorkste Technik und miserable Spielbarkeit auf sich aufmerksam. Den Monat schloss allerdings eine unschöne Nachricht ab. Bungie entließ zahlreiche Mitarbeitende und damit einher gingen auch Infos hervor, nach denen es gerade bei Bungie drunter und drüber geht und Sony wohl womöglich mehr Einfluss auf die Arbeiten bei Bungie nehmen wird, zumindest auf Management-Ebene.

Dezember 2023 – Es lebt: Der Trailer zu GTA VI pflügt durchs Netz

Die ganz großen Überraschungen erschienen zum Ende des Jahres erwartungsgemäß nicht. Mit Avatar: Frontiers of Pandora kam noch der bekannteste Titel auf den Markt. Zwar beeindruckte die Technik auf ganzer Linie, doch spielerisch wusste das Spiel wenig zu überzeugen. Darüber hinaus kümmerte sich Pioneers of Pagonia um die gekränkte Siedler-Seele und erschien im Early-Access. Darüber hinaus hatte der Monat noch The Lord of the Rings: Return to Moria oder Warhammer 40,000: Rogue Trader zu bieten. Doch es waren nicht die Releases, über die gesprochen wurden. Denn Anfang des Monats gelangt plötzlich der Trailer zu GTA VI ins Netz, kurz darauf veröffentlichte Rockstar Games diesen auch offiziell. Das Internet brannte. Selbstverständlich. Der Trailer setzte neue Maßstäbe in Puncto Verbreitung.

Doch die Enttäuschung kam zugleich, denn der Titel erscheint erst 2025. Ansonsten sorgten die Game Awards für Furore. Nicht nur wegen problematischen Nominierungen, sondern auch weil man die Leute hinter Baldur’s Gate 3 während einer Dankesrede anwies sich zu beeilen, während sie über den Verlust eines Teammitglieds sprachen und mittels Musikeinspieler unterbrachen. Damit übertönte die Kritik auch ein wenig die Sieger der Awards und die zahlreichen Trailer, bei denen Buddy Hideo Kojima natürlich wieder einen extra langen Slot bekam, obwohl er eigentlich fast gar nichts zu zeigen hatte.

Fazit: Was. Ein. Jahr 2023!

Puh, durchatmen. Was war das denn bitte für ein Spielejahr? 2023 hatte einfach alles zu bieten. Ob große AAA-Blockbuster, Skandale, Trash-Games, große Trailer, neue Hardware oder eine wunderbare gamescom. Es blieb nichts aus. Highlights gibt es einige. Natürlich thronen über all dem die Releases der grandiosen Spiele Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Aber auch viele kleinere Überraschung wie Dredge, Sea of Stars oder Cocoon wussten zu begeistern, als auch Titel wie Dave the Diver und Hi-Fi Rush. Lowlights gab es nicht zu knapp. Ob das neue The Walking Dead, das unfassbar schlechte King Kong Spiel oder natürlich das berühmt schlechte Gollum. Das waren natürlich nur die krassen Ausnahmen, aber Enttäuschungen gab es auch leider bei vielen anderen Titeln.

Unser Highlight war natürlich die gamescom 2023, bei der wir auch als Redaktion erstmals wieder so richtig vollständig unterwegs waren. Das macht direkt Vorfreude auf 2024! Eine Verbesserung erhoffen wir uns aber was den Zustand der Branche im Allgemeinen angeht. Diese Massenentlassungen wollen wir jedenfalls nicht mehr sehen und hoffen, dass sich die Lage diesbezüglich beruhigt.

Jedenfalls hatte das Jahr so viel zu bieten, dass man einfach gespannt sein darf, was das neue Jahr bringen wird!

