Test: WWE 2K23

Nach dem bitter nötigen Reboot der WWE 2K-Reihe im letzten Jahr, will WWE 2K23 nun auf dem neuen Fundament aufbauen und einen weiteren Schritt nach vorn gehen. Eine Revolution wie im Vorjahr sollte man zwar nicht erwarten und augenscheinlich wurde nur an der Oberfläche geschraubt. Doch warum der Titel es trotzdem schafft den Vorgänger nochmal um Längen zu schlagen und womöglich ein Highlight der Reihe ist, verrate ich euch im Test!

Das (wenige) Negative zuerst

Eigentlich fange ich fast immer mit den positiven Aspekten an und komme dann vermehrt auf die weniger gelungenen Bereiche eines Spiels zu sprechen. Hier mache ich es anders. Denn mein erster Berührungspunkt war tatsächlich etwas von Ernüchterung geprägt, der glücklicherweise aber noch verschmerzbar ist. Denn die Grafik des Spiels unterscheidet sich nahezu gar nicht vom Vorgänger. Ich hatte gehofft, dass ich auf meiner Series X nun zunehmend auch optische Errungenschaften der neuen Generation genießen kann. Doch davon keine Spur. Die Hauttexturen und Mimik fallen eher so aus, wie ich es aus dem letzten Teil gewohnt war. In einem Match wirkte der Blick der Ringrichterin schon eher verstörend, als realistisch. Darüber hinaus wirkte auch das Publikum noch lange nicht so dynamisch, wie in den realen Arenen.

Teils sieht man sehr, wie die Klonarmeen in Reih und Glied sitzen und die immer gleichen Gesten abspulen. Hier erwarte ich zumindest für die aktuelle Generation einfach mehr Fortschritt. Und so löblich es ist, dass gerade in der Story auch die Originalsprecher ihre Figuren vertonen, aber die Audios hören sie nie so wie im TV an. Die Aussprache ist nicht ganz so natürlich und vor allem klingt es eher, als befänden sich die Superstars in einem geräumigen Bad, anstatt in einer riesigen Halle. Da sollte man nochmal die Effekte entsprechend verbessern. Immerhin hat man bereits mit dem Vorgänger einen großen Fortschritt in Richtung Animationsqualität gemacht. Klar, die Clipping-Fehler werden uns auch noch in fünf Jahren begleiten. Aber ich finde hier hat man erhebliche Korrekturarbeit geleistet, was für sauberes Wrestling-Erlebnis sorgt.

You can’t see me

Kommen wir zum fast letzten negativen Aspekt des Spiels. MyFactions ist, wie auch in WWE 2K22 irgendwie irrelevant. Der Modus ist klar an Ultimate Team angelehnt, konnte mich aber in keinster Weise abholen, da die Progression hier zäh und unbefriedigend ausfällt, zumal ich mir diese aber an anderer Stelle im Spiel mit Leichtigkeit holen kann. Das ist auch der Grund, warum mich der Modus kaum wirklich stört. Das Spiel ist so prall gefüllt mit (besseren) Content, sodass dieser Modus für mich lediglich als überflüssige Kachel im Menü zurückbleibt. Viel interessanter dagegen ist erneut der Showcase-Modus. Ähnlich wie bei Rey Mysterio im vergangenen Jahr, spiel man hier nun die wichtigsten Matches aus der Karriere von John Cena.

Das Aushängeschild der WWE begleitet ihr dabei in nostalgische Ausflüge in die Vergangenheit. Aus rechtlichen (und sicherlich anderen) Gründen sind die Partien gegen CM Punk und Big Show allerdings nicht enthalten. Das schmälert aber nicht den Spaß, den ich mit den vorhandenen Partien hatte, bei denen man in die Haut der verschiedenen Widersacher schlüpft. Immer wieder lockern schöne Videosequenzen das Geschehen auf, die dabei nahtlos in die originalen TV-Szenen von damals wechseln. Wenn man dann noch den Original-Kommentar von damals hätte, wäre dies ein Paradebeispiel herausragender Präsentation.

Auch bekannte Modi kann WWE 2K23 noch besser!

Immer wieder schalte ich neue Inhalte frei, die ich in freien Kämpfen nutzen kann oder einem der anderen Modi. Ein Aushängeschild der Reihe ist der Universum-Modus. In dieser Sandbox kann man sich eine eigene WWE bauen, nach eigenen Vorstellungen. Rivalitäten, Teams, Roster, Shows. Alles könnt ihr nach euren Wünschen definieren. Doch man geht dieses Jahr noch ein paar Schritte weiter. Da der Editor noch viel umfangreicher ist und eine schier unendliche Variation an erstellten Superstars, Arenen und eigener Shows bereits herunterladbar ist, könnt ihr auch noch mehr individuelle Inhalte für diesem Modus verwenden. Es ist die mit Abstand vollständigste Version dieses Modus aller Zeiten. Wer also gerne alles nach eigenen Vorstellungen gestaltet und sich ausprobieren möchte, ist hier mehr als richtig aufgehoben. Der Grad an Individualisierung ist ohnehin im gesamten Spiel ungeschlagen. Könnte ich jetzt noch eigene Musik & Videos für die Einzüge importieren, würde ich schon fast von Perfektion sprechen. Allein mit WWE-Universum kann man also schon Stunden, Tage und Wochen verbringen. Doch ein Modus der mich im letzten Jahr schon begeisterte und dieses Jahr noch mehr: Der GM-Modus

Ein Spiel im Spiel

Hier kann ich in WWE 2K23 einen vorhandenen General Manager wählen, aber auch einen eigenen erstellen. Dann wähle ich eine Brand und muss diese zum Erfolg bringen. Hier ist zwar die WCW vorhanden, leider aber nicht ECW. In einem ersten Draft bekommt jede Brand ein gewisses Budget bereitgestellt und muss nach und nach einen Superstar engagieren, entweder permanent oder temporär. Aber das ist nicht zwangsläufig in Stein gemeißelt. Sinkt die Moral eines Superstar, beispielsweise, indem sie nicht als Ressource genutzt werden oder weil ich ihre Wünsche nicht berücksichtige, verlassen diese meine Brand auch mal. Zusätzlich kann ich auch Free Agents und sogar Legenden beziehen. Das ist aber alles ein Kostenfaktor. Geld generiere ich durch tolle Events. Zum einen müssen die Paarungen interessant sein.

Die Wrestlerinnen und Wrestler kategorisieren sich in verschiedene Klassen wie “Riese”, “Bruiser”, “Cruiser” etc. Nicht jede Paarung ist auch für das Publikum interessant. Somit gilt es eine gute Zusammenstellung zu finden. Darüber hinaus zählt auch die Match-Art. Ob normales 1 vs. 1, Hell in a Cell, Triple Thread, Fatal Fourway, Submission-Match, Extreme Rules usw. Ich kann mich austoben. Problem: Je besonderer die Match-Art, desto mehr Kosten entstehen. Es gilt also abzuwägen, ob ich das Geld investiere und inwiefern ich die Knete wieder erwirtschaften kann. Ich kann auch Geld in größere Arenen, Spezial-Effekte und andere logistische Aspekte investieren, um eine aufwändigere Show hinzulegen. Es hilft dabei auch die Neben-Slots zu belegen, um so manche Stars ans Mikro zu lassen, um Rivalitäten zu pushen. Alles wieder eine Frage der Abwägung. Die Matches kann ich selbst spielen, was im Zweifel wohl am Meisten hilft, oder ich simuliere sie.

Krieg im Ring

Schnell war ich voll im Gameplay-Loop drin. Der GM-Modus spielt sich schon eher wie ein Strategie-/ Simulationsspiel. Ich plane meine Shows von A-Z, schaue was funktioniert und was nicht, optimiere wieder und muss auf die Wünsche der Stars und auch von Triple H eingehen, um Boni einzusacken. Die Optionen sind dabei insgesamt nochmal umfangreicher als im Vorgänger und auch das Balacing wirkt nochmal etwas optimiert. Zusätzlich habe ich eben auch die Möglichkeit selbst in den Ring zu steigen. Hier steckt also eine ganze Menge drin. Wer also Begeisterung für taktische Spiele und Wrestling hat, findet hier einen Modus, der Stunden im Flug vergehen lässt. Ein weiteres Highlight in WWE 2K23 ist ein neuer Match-Typ: Wargame.

Dieser unterscheidet sich schon optisch sehr von den anderen. Denn dort sind zwei Ringe direkt nebeneinander platziert und es kämpfen zwei Teams gegeneinander. Jedoch beginnt der Kampf nur mit 2 Superstars. Nach und nach kommen, ähnlich wie beim Royal Rumble, die Anderen hinzu. Jedoch kann die Reihenfolge hier komplett variieren, sodass auch zwischenzeitlich ein 4 vs. 2 oder 3 vs. 1 Match vorherrschen kann. Das sorgt für viel Abwechslung und ist für mich eines der absoluten Highlights in WWE 2K23.

WWE 2K23 bietet Umfang noch und nöcher

Zu guter Letzt spielte ich noch MyRise. Der Story-Modus lässt mich in WWE 2K23 entweder eine eigene Geschichte einer männlichen Figur oder einer weiblichen spielen. Besonders cool ist, dass ich sogar heruntergeladene Charaktere hierfür verwenden kann. Da jemand bereits online eine Version von Jeff Hardy hochgeladen hat, habe ich mich hierfür entschieden. Generell ist beim Editor auch endlich das Download-Limit entfallen und die umfangreiche Integration der herunterladbaren Inhalte absolut grandios! Ich wählte in MyRise also die männliche Story-Kampagne und anders als sonst, ist man in der Geschichte bereits ein bekannter Wrestler, der neu zu den großen Main-Shows hinzukommt.

Das ist tatsächlich mal ein anderer Ansatz, der mir ganz gut gefällt. Die Storyline ist dabei typisch trashig, hin und wieder spannend, mal aber auch ein bisschen generisch. Mir scheint aber das Balancing deutlich optimiert worden zu sein. Die Progression und auch die Art und Weise wie Nebenaufgaben eingebunden sind, gefällt mir besser. Daher verzeihe ich dem Spiel auch die Schwankungen in der Qualität der Story. MyRise könnte aber gerne noch die ein oder andere Innovation spendiert bekommen. Spaß hatte ich unabhängig davon aber hiermit sehr! Mit den Online-Matches allerdings nicht so. Nicht, weil die nicht ebenso viel Umfang bieten, sondern einfach weil ich nicht gut genug bin. Aber daran kann ich ja arbeiten.

WWE 2K23 kommt mit Vorzeige-Gameplay daher

Aber viel wichtiger: Wie spielt sich WWE 2K23 eigentlich? Mit dem Vorgänger leitete man eine neue Ära ein. Das Gameplay wurde einmal rundum erneuert und ebenso einfach wie anspruchsvoll gestaltet. Auf der Xbox Series X führe ich mit X leichte Angriffe aus, mit A einen schweren. Mit B packe ich den Gegner und kann ihn dann in die Ringecke befördern oder aber effektive Griffangriffe mit X oder A ausführen. Das ist im Prinzip die Grundformel, mit der sich verschiedene Kombinationen durchspielen lassen. Je nachdem wie ich den linken Stick bewege, ergeben sich daraus auch nochmal ganz neue Angriffe. Gekontert wird mit Y. Wenn ich den Knopf gedrückt halte, blocke ich Attacken. Ausweichen kann ich mit der rechten Schultertaste.

Auch wenn das Gameplay 1:1 auf dem des letzten Jahres basiert, spielt es sich nochmal deutlich flüssiger und abgestimmter. Die Kämpfe ergeben daraus eine richtig tolle Dynamik. Es gibt hin und wieder kurze Momente, in denen stark angeschlagene Figuren kurz handlungsunfähig sind, aber die sind richtig gut auf den Rest ausgerichtet, sodass es zu keinem Zeitpunkt unfair erscheint. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Kontrolle über meine Figur, wie in diesem Teil. Besonders gut gefällt mir das neue Pin-System. Aus dem kann ich mich nun auf zwei Arten befreien. Entweder prügle ich auf die A-Taste ein oder ich bewege im richtigen Moment den rechten Stick nach oben. Man kann sich im Vorfeld auf eines der beiden Systeme festlegen, je nachdem womit man besser umgehen kann. Ein Hoch auf die Zugänglichkeit!

Angebot WWE 2K23 [Playstation 4] Erweiterte Features, überwältigende Grafik und die ultimative WWE-Experience

Erlebe die wichtigsten Momente und die härtesten Gegner in John Cenas 20-jähriger WWE Karriere

Bestelle die Standard Edition von WWE 2K23 vor und erhalte Zugang zum Vorbestellungs-Bonus-Pack*.

Das Angebot des Vorbestellungs-Bonus ist bis zum 16. März 2023 gültig. Das Angebot gilt für das Vorbestellungs-Bonus-Pack. Bei digitalen Vorbestellungen werden die Artikel automatisch freigeschaltet. Bei physischen Vorbestellungen werden die Artikel im Spiel mit einem Code eingelöst, der in der Box enthalten ist. Es gelten die AGB.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.