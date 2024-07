Nikoderiko – Donkey Kong-“Klon” ist auf der gamescom spielbar und David Wise mischt auch mit

Wir haben euch beim Summer Game Fest ja von der Ankündigung von Nikoderiko berichtet. Dabei handelt es sich um einen 2D-Platformer mit 2,5D-Elementen, welcher ganz offensichtlich von Spielen wie Donkey Kong Country Returns und Crash Bandicoot inspiriert wurde. Eingefleischte Platforming-Fans dürfte eigentlich recht egal sein, was für ein Tier man durch die Level bugsiert, solange das Spiel Spaß macht. Und davon könnt ihr euch auf der gamescom 2024 selbst überzeugen.

Wird Nikoderiko das Spiel, auf das Donkey Kong-Fans so lange gewartet haben?

Wie der Entwickler VEA Games nun in einer Pressemitteilung verkündete, wird man das Spiel auf der gamescom 2024 in Halle 10.1 am Stand E021 spielen können. Dabei könnt ihr euch einen Eindruck vom leicht zu lernenden Gameplay, dem Koop-Modus und viel mehr zu erleben.

Im Spiel begleiten die Spieler Niko und Luna auf ihrer Mission, eine magische Insel vor dem bösartigen Grimbald von der Cobring Gems Company zu retten. Das Abenteuer beginnt, nachdem das Duo ein antikes Artefakt findet, das prompt von Grimbald gestohlen wird. Um die Insel und ihre Bewohner zu retten, müssen die Spieler Niko und Luna mit Hilfe ihrer wilden Freunde durch sieben unterschiedliche Welten steuern und die Cobring-Armee besiegen.

Zum Release des ersten Trailes kritisierten wir die sehr lieblos klingende Popmusik, welche im Hintergrund dudelte. Darüber wird man sich im Spiel selbst wohl keine Gedanken machen müssen, denn David Wise höchstpersönlich zeichnet sich für den Soundtrack verantwortlich. Wer ihn nicht kennt: Der legendäre Komponist ist der Schöpfer all dieser großartigen Musikstücke aus Donkey Kong, welche direkt einen Ohrwurm verursachen. Ob Stickerbush Symphony, Aquatic Ambience oder Fear Factory, seine Melodien kennt eigentlich so gut wie jeder Gamer.

