Donkey Kong Bananza – DK ist zurück, aber anders als gedacht

Donkey Kong Bananza ist das Spiel, welches DK-Fans nach über zehn Jahren Warterei endlich erlösen soll. Ja, Tropical Freeze erschien tatsächlich 2014. Doch man sollte als Fan mit seinen Hoffnungen ein klein wenig vorsichtig sein, denn dieses Spiel könnte nicht das sein, auf das ihr gewartet habt. Der Affe kehrt nämlich seinen 2D-Wurzeln den Rücken zu.

Ist Donkey Kong Bananza etwa ein Donkey Kong 64-Nachfolger?

1999 kam Donkey Kong 64 auf den Markt und brach erstmalig mit der 2D-Konvention des Gorillas. Der erste 3D-Ausflug hat heute viele nostalgische Fans, war damals in seiner Form als Collectathon aber auch ein wenig zu prall gefüllt. Alles im Spiel einzusammeln wurde nach einiger Zeit fast schon zur Qual.

Doch nun kommt also Donkey Kong Bananza und wagt erneut den Schritt in die 3D-Welt. Und vieles ist dabei neu, zum Beispiel auch die Optik des Affen. Die erinnert nun mehr an den alten Arcade-Klassiker, wo DK noch als Bösewicht tätig war. Riesige Augen, stetig grinsender Mund, etwas bulligerer Körperbau.

Und diesen Körper braucht er auch, denn im neuen Spiel wird gekloppt, geklettert, gebuddelt und noch viel mehr. Hauptkern des Spiels wird es wohl sein, alles mögliche in der Spielwelt zu zerstören. Donkey kann sich in die Erde buddeln und dort Wände einschlagen, er kann Felsen aus der Erde reißen und auf Gegner werden und mit einer mächtigen Rolle selbst durch Gegner rollen.

Doch auch ein paar Anspielungen an alte Donkey Kong-Spiele werden mit von der Partie sein. Wir sehen bereits Loren und Fässer, dazu noch ein kleines 2D-Minilevel erinnernd an das erste Donkey Kong Country auf dem SNES.

Donkey Kong Bananza ist zwar kein Launchtitel der Switch 2, wird aber einen Monat nach Veröffentlichung erscheinen. Der genaue Releasetermin ist der 17. Juli 2025.

