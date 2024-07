S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – Es wurde schon wieder verschoben!

Wann erscheint endlich S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl? Der heißt ersehnte Shooter kommt nämlich mit einer weiteren Verschiebung daher. Doch wer schon das schlimmste befürchtet darf aufatmen: Der Titel soll dennoch nach wie vor 2024 erscheinen.

S.T.A.L.K.E.R. 2 kommt noch später

Das Warten hat irgendwie kein Ende. Eine Verschiebung folgt der nächsten. Doch das ist wenig verwunderlich. Nicht nur handelt es sich um ein überaus ambitioniertes Projekt, auch stammen GSC Games eigentlich aus der Ukraine. Aufgrund des russischen Angriffskrieges musste das Studio seine dortige Location aufgeben und entwickelt derweil in Tschechien weiter. Die Umstände erfordern eben auch zusätzliche Zeit und vor allem auch mentale Pause. Allzu schlecht scheinen die Umstände rund um die Verschiebung auch nicht zu sein. Laut GSC handelt es sich noch um zusätzliches Bugfixing. Somit soll der Titel noch in diesem Jahr erscheinen, konkret am 20. November 2024.

Hinzu kommt, dass das Spiel auch auf der gamescom 2024 vertreten sein wird, wenn auch wahrscheinlich nur für Fachpresse. Doch es ist ein positives Signal, dass der Release in nicht mehr allzu weiter Ferne liegt. Zudem ist für den 12. August nach wie vor ein größerer Gameplay-Deep-Dive geplant.

Quelle: GSC Game World

Bildquelle: © 2024 GSC Game World