Nintendo Switch 2 – Alle Details zu Nintendos neuer Konsole im Überblick

Das war sie also, die große Präsentation der Nintendo Switch 2. In einer vollen Stunde wurde die neue Konsole sowie einige neue und alte Spiele vorgestellt. Am meisten waren wir alle doch sicher auf die neuen Features und technischen Daten gespannt und deshalb haben wir jetzt alle wichtigen Informationen zu Nitnendos neuem Baby in der Übersicht für euch.

Nintendo Switch 2 kommt bereits im Juni

Am groben Konzept hat sich auch bei der Nachfolgerkonsole nichts geändert. Es kann im Handheld- oder Docking-Modus gespielt werden, die Joy-Cons 2, so der offizielle Name, verbinden sich diesmal magnetisch an der Seite mit der Konsole und ein verbesserter eingebauter Ständer sorgt für stabilen Stand im Handheld-Modus. Die Switch 2 hat mit 7,9 Zoll einen größeren Bildschirm ist dabei aber exakt so dünn wie die Switch 1. Im Handheld-Modus können Spiele mit bis zu 1080p dargestellt werden und unterstützt bis zu 120 FPS. HDR wird auf dem LCD-Bildschirm ebenfalls unterstützt.

Die Joy-Cons 2 haben auch ein paar Neuerungen im Vergleich zu den Vorgängern, wie etwa größere SL- und SR-Knöpfe und Controllsticks. Ein lange als Gerücht besprochenes Feature wurde ebenfalls enthüllt, nämlich dass man die Joy-Cons 2 als Maus verwenden kann. Bestimmte Spiele sollen dieses Feature clever integrieren. Und dann gibt es da ja noch den C-Knopf, dessen Funktion bislang unbekannt war. Das C steht dabei für „Chat“ und öffnet das Chat-Menü, wenn ihr mit euren Freunden online kommuniziert.

Der Sound soll sich ebenfalls verbessert haben. Das eingebaute Mikrofon soll dabei die Stimme auch aus großer Entfernung gut aufnehmen, gleichzeitig aber ungewünschte Geräusche per Noise Cancelling herausfiltern. Ganz neu ist der 3D-Sound, der aus der Konsole kommt. So soll man auch ohne Surround Sound-System in den Genuss von dreidimensionaler Audio kommen können.

Die Nintendo Switch 2 wird über 256 GB internen Speicher verfügen, das ist achtmal soviel wie die Switch 1. Die neue Docking-Station, die jetzt mit einem Kühler daherkommt, soll auf euren Fernsehgeräten 4K unterstützen.

Und nun die wohl wichtigsten Fragen: Was kostet das Ding und wann kommt es heraus. Nun, der Preis liegt bei 469,99 €, ein Kombopaket mit dem neu angekündigten Mario Kart World liegt bei 499,99 €. Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025, also ziemlich genau in zwei Monaten.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo