Gewinnspiel – Wir verlosen zwei Mal ‚Woodwalkers‘ auf Blu-ray plus Notizbuch (Studiocanal)

Auf den ersten Blick sieht Carag (Emile Chérif) aus wie ein ganz normaler Junge, doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Als Puma ist er in der Wildnis aufgewachsen und lebt nun in seiner Jungengestalt in der Menschenwelt. Erst als Carag in der Clearwater High aufgenommen wird, einem geheimen Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly (Lilly Falk), einem frechen Rothörnchen, und Brandon (Johan von Ehrlich), einem schüchternen Bison, findet er schnell Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen – denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren…

Woodwalkers ist eine Produktion von blue eyes Fiction („Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft“, „Vier zauberhafte Schwestern“) in Koproduktion mit STUDIOCANAL („Der Räuber Hotzenplotz“, „Die Tribute von Panem“) sowie Dor Film Wien und Filmvergnuegen Südtirol. Woodwalkers wurde gefördert von Deutscher Filmförderfonds, Österreichisches Filminstitut & ÖFI+, FilmFernsehFonds Bayern, MiC Direzione generale Cinema e audiovisivo, FFA Filmförderungsanstalt, MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Film- und Medienstiftung NRW, IDM Film Commission Südtirol, Mitteldeutsche Medienförderung, Hessen Film & Medien, Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmfonds Wien, nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, ORF Film/Fernseh-Abkommen, Cine Tirol Film Commission. Woodwalkers wird im Rahmen von Green Motion und den Maßstäben der verschiedenen Green Filming-Kriterien der Koproduktionsländer nach ökologisch nachhaltigen Kriterien umgesetzt.

Mit mehreren hunderttausend Kinobesucher:innen zählt Woodwalkers zu den erfolgreichsten deutschen Familienfilmen des letzten Jahres. Die aufwendige Produktion von blue eyes Fiction in Koproduktion mit STUDIOCANAL wurde für ihren besonderen Familienzauber mit dem renommierten Bayerischen Filmpreis in der Kategorie Family Entertainment ausgezeichnet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2025 Paramount Home Entertainment Germany / ab dem 13. März 2025 ist WOODWALKERS als DVD und Blu-ray erhältlich

Facebook: https://www.facebook.com/STUDIOCANAL.GERMANY/?locale=de_DE

Instagram: https://www.instagram.com/studiocanal.de/?hl=de

#Woodwalkers

#studiocanal

Was gibt es zu gewinnen?

Buchreihe als Film Wir verlosen zusammen mit STUDIOCANAL Germany zum Heimkinostart von WOODWALKERS insgesamt zwei Exemplare des Films für euch. Gewinner:in 01-02: 1x WOODWALKERS als Blu-ray und ein exklusives „Woodwalkers“-Notizbuch

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Der Unterricht an der Schule Wie heißt die Schule, an der Carag und seine Freunde in Woodwalkers unterrichtet werden?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 27. März 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an STUDIOCANAL Germany für die Bereitstellung der Preise.