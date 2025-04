Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung – Massenschlachten mit Vorgeschichte zu Tears of the Kingdom

In Zusammenarbeit mit Koei Tecmo hat Nintendo Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung vorgestellt. Das neue Warriors-Spiel im Zelda-Universum soll die Vorgeschichte zu Tears of the Kingdom erzählen.

Erlebt den großen Versiegelungskrieg in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Okay, wir müssen eine kleine, naja vielleicht doch etwas größere Spoilerwarnung für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aussprechen. Denn das neue Warriors-Spinoff wird die Vorgeschichte zu diesem Spiel erzählen. Wobei „Vorgeschichte“ ein Begriff ist, bei dem wir nicht sicher sind, ob er zu 100% zutrifft.

In Tears of the Kingdom wird Zelda in der Zeit zurückgeschickt, bis hin zu einem Zeitpunkt, in welchem das Land Hyrule noch nicht existierte. Mittels magischer Steine, dem Master-Schwert und einem uralten Zauber können Zelda und Link trotzdem zueinander finden. Doch wir erleben ja die meisten Geschehnisse aus Links Perspektive, Zeldas POV bekommen wir nur in ein paar Erinnerungen zu sehen. Doch in der Zeit von Zeldas Verschwinden bis hin zu ihrer Entscheidung, das Master-Schwert bis in die Zukunft zu bringen, vergeht einiges an Zeit.

Und genau diese Zeit wird in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erzählt. Ein großer Krieg zwischen den Weisen und Ganondorfs Armee, der sogenannte Versiegelungskrieg, ist die perfekte Bühne für ein Warriors-Spiel. Bekannterweise geht es in diesen hauptsächlich darum, als einzelner Held mit brachialen Fähigkeiten Horden an Gegnern niederzumähen.

Das Spiel wird exklusiv für die Switch 2 erscheinen, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Der Winter 2025 wird aber als grober Releasezeitraum angegeben.

