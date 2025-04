Kirby Air Riders – Neues Rennspiel mit Nintendos pinker Knutschkugel nach über 20 Jahren

Es gab ein paar Überraschungen bei der Nintendo Direct zur Switch 2, aber Kirby Air Riders war wohl eine der größten. Wer hätte denn ahnen können, dass ein Rennspiel mit Kirby aus dem Jahre 2003 nun über 20 Jahre später einen Nachfolger erhält? Vor allem da mit Mario Kart World ja bereits ein Rennspiel-Kracher für die Switch 2 angekündigt wurde. Nun, hier sind wir nun aber trotzdem und reden über den Nachfolger zu Kirby Air Ride auf dem GameCube.

Kirby-Erfinder leitet die Entwicklung von Kirby Air Riders

Ja, ihr lest richtig, Masahiro Sakurai höchstpersönlich hat sich diesem Projekt angenommen. Also werden wir wohl erst einmal kein neues Smash Bros. für die Switch 2 bekommen. Stattdessen dürfen wir uns wohl auf ein kunterbuntes Rennspiel freuen, in welchem Kirby auf seinem magischen Stern umherschwirrt.

Und das war auch alles, was wir euch an Infos bieten können, denn der gezeigte Trailer enthüllt jetzt noch nicht so viele Details. Es werden wieder die bekannten Fortbewegungsmittel aus dem GameCube-Spiel mit dabei sein und auch die unterschiedlich gefärbten Kirbys sind die Rennfahrer. Wir müssen also wohl auf den nächsten Stream von Nintendo warten, um mehr Details zu erhalten.

Immerhin wurde bestätigt, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen soll.

