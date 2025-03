Kinovorschau – Diese Filme starten im April 2025

Es ist endlich wieder soweit: In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Diesen April starten gleich zwei Videospielverfilmungen in den Kinos: Ein Minecraft Film wird ab dem 3. April auf der großen Leinwand zu sehen sein, für Until Dawn müssen sich Fans bis zum 24. April gedulden. Auf beide Filme dürfen wir wohl gespannt sein. Außerdem laufen u.a. der Action-Thriller The Accountant 2 und der Horror-Thriller Blood & Sinner an. Ende April wird außerdem der Animefilm The Colors Within von Naoko Yamada (A Silent Voice, K-On!, Free!) zu sehen sein.

3. April:

Ein Minecraft Film (Abenteuer, Action)

Hotizon – Chapter 2 (Western)

Eden (Drama, Thriller)

Mit der Faust in die Welt schlagen (Drama)

Stelios (Drama)

Ich will alles. Hildegard Knef (Dokumentation)

The Assessment (Drama, Sci-Fi)

10. April:

Dog Man (Animation)

Parthenope (Drama)

17. April:

Blood & Sinner (Thriller, Horror)

Warfare (Kriegsfilm)

Drop – Tödliches Date (Thriller, Drama)

Was Marielle weiß (Drama, Sci-Fi)

Oslo Stories: Liebe (Drama)

Xoftex (Drama)

24. April:

The Accountant 2 (Action, Thriller)

Until Dawn (Horror)

Der Pinguin meines Lebens (Drama)

Eine letzte Reise (Dokumentaion)

Toxic (Drama)

Der König der Könige (Animation)

Opus (Horror, Thriller)

Quiet Life (Drama)

27. April:

The Colors Within (Anime)