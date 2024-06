Nikoderiko – Mix aus Donkey Kong und Crash Bandicoot soll Jump’n’Run-Fans überzeugen

Seit Tropical Freeze warten Donkey Kong-Fans (mich eingeschlossen) sehnlichst auf einen neuen Teil, Nikoderiko könnte die Antwort sein. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine plumpe Kopie und die Popmusik, die im Trailer abgespielt wird, ist auch nicht besonders ansprechend, aber man will nicht zu vorverurteilend sein.

Nikoderiko lässt sich stark von Donkey Kong Country inspirieren

Okay, als erstes denkt man vielleicht an Crash Bandicoot, wenn man den Protagonisten sieht. Er sieht dem Sony-Maskottchen schon sehr ähnlich, ist allerdings kein Beuteldachs, sondern eine Manguste. Und auch vom Gameplay her gibt es ein paar Elemente aus den Crash Bandicoot-Spielen, wie etwa die Flucht vor einer riesigen Kugel auf den Bildschirm zu oder ein Bosskampf mit der Kamera von oben.

Aber größtenteils erkennen wir doch sehr viel von den Donkey Kong Country-Spielen im Trailer, besonders die beiden neueren Returns-Teile. Rasante Hüpfpassagen in 2D, tierische Begleiter, sammelbare Objekte inklusive Buchstaben, das Rad wird hier bestimmt nicht ganz neu erfunden werden. Jump’n’Run-Liebhaber*innen dürfen aber sicher mit Interesse auf diesen Titel blicken, immerhin bietet er uns etwas, worauf uns Retro Studios seit Tropical Freeze ewig warten lässt.

Warten ist ein gutes Stichwort, wir wissen nämlich noch nicht genau, wie lange wir auf diesen Titel warten müssen. Es soll aber noch in diesem Jahr für PC, Playstation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen.

Titelbild: 2024 © Vea Games

Quelle: Vea Games