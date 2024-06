Sonic X Shadow Generations – Drei Igel drehen richtig auf

Sonic X Shadow Generations erscheint dreizehn Jahre nach dem ersten Sonic Generations. Dieses war seinerzeit bei Fans ein voller Erfolg, da es das Beste aus beiden Sonic-Welten herausholte. Der “klassische” Sonic rannte durch 2D-Welten, während der “moderne” Sonic sich lieber in 3D fortbewegte. Und nun kommt der finstere Antiheld Shadow auch mit dazu.

Auch in Sonic X Shadow Generations werden 2D und 3D miteinander vereint

Spielerisch wird das ganze also sehr an das Spiel von 2011 erinnern. Der kleine Retro-Igel, welcher 1991 auf dem SEGA Dreamcast zum ersten mal seine Laufschuhe anprobierte, wird wieder in gewohnt rasanter Manier durch 2D-Level rennen. Sein 3D-Gegenpart wird mitsamt Shadow lieber in alle verschiedenen Richtungen laufen. Wenn man den Trailer betrachtet, dann merkt man auf jeden Fall schnell, dass sich Sonic-Fans hier definitiv heimisch fühlen werden.

Der Trailer geht nur etwas über eine Minute und so sieht man zwar viele bekannte Gameplay-Elemente aus vorherigen Sonic-Spielen, aber nichts wirklich neues. Nun, ganz stimmt das so nicht, es wird zumindest angeteasert, dass sich Shadow verwandeln kann. Dadurch wachsen ihm riesige Flügel. Wie sich dies auf das Gameplay auswirkt, das erfahren wir noch nicht.

Herausfinden können wir das aber am 25. Oktober, dann erscheint der Titel auf allen Plattformen.

