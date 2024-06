Palworld – Kann das erste große Update die Spielerschaft zurückerobern?

Palworld ist eingeschlagen wie eine Bombe, mit dem großen Beinamen “Pokémon-Killer” sorgte es definitiv für Aufsehen. Ja, es gab auch Kontroversen, aber die Spielerschaft war gewaltig. Diese hat nun seit einiger Zeit jedoch abgenommen. Genau damit hat Entwickler Pocketpair aber gerechnet, ja, sich sogar darüber gefreut. Man sei sich bewusst, dass man Spieler*innen nicht ewig bei der Stange halten könne und dass das Spiel irgendwann durchgespielt sei. Spätestens mit dem neuen Update werden man sie aber wieder an Bord holen. Nun wird sich zeigen, ob diese Aussage sich bewahrheitet.

Viele neue Inhalte für Palworld

Der erste große DLC steht also ins Haus und trägt den Titel “Sakurajima Update”. Dieser wird natürlich kostenlos für alle Palworld-Spieler*innen veröffentlicht und muss nicht extra dazugekauft werden. Doch was gibt es denn nun Neues im Update?

Nun, so einiges. Natürlich erstmal eine neue Insel und viele neue Pals zum Fangen und Trainieren. Da hätten wir zum Beispiel eine Art Mimic, welche sich als Schatztruhe tarnt, ein Geist mit Totenkopf oder einen an einen Ritter erinnernden Pal.

Und dann noch folgende Neuerungen im Schnelldurchlauf: Xbox dedizierte Server, neue Obergrenzen für Level und Gebäude, neue Unterarten von Pals, ein neuer Raid, eine neue Festung namens Ölinsel, eine PvP-Arena und eine neue gegnerische Fraktion samt neuem Boss. Ihr seht also, das Update ist ganz schön vollgepackt. Spieler*innen werden also sicher eine ganze Weile beschäftigt sein, genug Zeit für Pocketpair, direkt am zweiten Update zu Arbeiten.

Apropos Zeit, wann erscheint das Sakurajima Update denn nun? Bereits in wenigen Wochen, genauer gesagt am 27. Juni 2024. Wer als Content Creator oder für die Medien tätig ist, der kann sich HIER bereits für einen Vorabzugang bewerben und das Update bereits früher testen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2023 © Pocketpair

Angebot HBSFBH Palworld Plush, Palworld Plushies, Palworld Plüsch, Palworld Plüschtiere, Palworld Plush Toy, 2024 Neue Palworld Plüsch, Palworld Plush Doll, Jungen Mädchen Kinder Fans Geburtstag Geschenk 🌟【Hochwertiges Material】Unsere palworld plush besteht aus weichem plüsch material, ist innen mit hochwertiger PP Baumwolle gefüllt. Das palworld plushies ist sicher und langlebig, weich und hautfreundlich und verleiht Ihnen ein schönes und angenehmes gefühl auf der Haut.

🌟【Einzigartiges Design】Unser palworld plüschspielzeug ist hochgradig wiederhergestellte spielcharaktere. Weiche gliedmaßen ermöglichen es Ihnen, in jeder form zu posieren. Lassen sie eine echte spielerfahrung im wirklichen leben haben. Ihre niedlichen ausdrücke können stress abbauen und einen hauch von liebe und wärme in Ihr zuhause bringen.

🌟【Schaffen Sie Erinnerungen】Unsere anime plush ist der perfekte begleiter für Ihr kind und schafft lebenslange erinnerungen voller fantasievoller spaß. Beobachten sie, wie diese kuscheltiere palworld plüschtiere-begleiter freude und phantasie in die welt Ihres kindes bringen! Lassen sie Ihr kind die möglichkeiten mit unserer palworld plush toy erforschen. Fördern sie die kreativität und die handwerklichen fähigkeiten.

🌟【Breite Anwendung】2024 neues palworld plüschtier sind für einzelpersonen jeden alters geeignet. Sie sind zu entspannenden weichen kissen, charmanten dekorationselementen für wohnräume und einem reizenden begleiter vor dem schlafengehen und tagsüber geworden. Es ist die perfekte ergänzung für jeden raum und kann als dekorativer mittelpunkt für Ihr schlafzimmer, kinderzimmer, wohnzimmer oder zuhause verwendet werden.

🌟【Große Geschenkideen】Unsere anime-stoffpuppen sind eine perfekte ergänzung für anime-Liebhaber jeden alters. Palworld plüsch kann als spielzeug, knuddelkissen oder charmante raumdekoration für fans und freunde genossen werden. Palworld plush toy sind die besten geschenke, die kinder zu weihnachten geburtstagen, ostern, kindertag, halloween und erhalten.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Pocketpair