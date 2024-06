Killer Bean – Meme-Film bekommt eigenes Spiel

2009 erschien Killer Bean Forever, ein Animationsfilm, welcher von nur einer Person namens Jeff Lew produziert wurde. Er bekam seinerzeit grausige Reviews, wurde 2018 komplett kostenlos auf Youtube veröffentlicht und hat eine große Kult-Fangemeinschaft angesammelt, da es zu einem großen Internet-Meme wurde. Und nun folgt natürlich ein eigenes Videospiel, um aus diesem Meme noch ein letztes Mal Kapital zu schlagen.

Wird auch das Spiel zu Killer Bean so “schlecht, dass es wieder gut ist”?

Keine Sorge, wir greifen damit auf keinen Fall den Produzenten Jeff Lew an, dieser ist sich selbst bewusst, dass sein Werk nicht wirklich gehaltvoll, sondern eher plump ist. Und dies kann man auch dem Trailer des Spiels entnehmen, welcher sich selbst zu keiner Sekunde ernst nimmt. Die Killerbohne fliegt in Bullet Time umher, während er mit Knarren um sich ballert. Er springt aus dem Fenster eines Hochhauses, weicht den Kugeln eines MG per Breakdance aus und wirft eine Granate, nachdem er sie wie einen Basketball gedribbelt hat.

Das Spiel wird, ähnlich wie der Film, auf seine absolute Absurdität setzen und hat damit auch große Chancen, bei den Fans ein Hit zu werden. Und bei dem ganzen abgefahrenen Zeug, welches im Trailer zu sehen ist, wird noch nicht ganz klar, wie sich das ganze spielen wird, aber der Humor stimmt auf jeden Fall schon mal. Wir finden einen solch selbstironischen Ansatz immer sympathisch und blicken deshalb durchaus zuversichtlich auf den Release, der schon in diesem Sommer erfolgen soll.

