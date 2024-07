EA Sports – FC25 ist auf der gamescom 2024 vertreten

In den vergangenen Jahre mied EA Sports die gamescom und war mit keinerlei Ständen und Anspielstationen vertreten. In diesem Jahr folgt aber die große Überraschung. Mit dem kommenden FC25 kehrt das Unternehmen auf die Messe zurück und bietet die Möglichkeit den Titel anzuspielen.

EA Sports kehrt zurück

Es ist einige Jahre her, dass ein FIFA Game auf der gamescom vertreten war. Zwar nicht unter diesem Namen, aber mit der gleichen Produktreihe reist EA Sports nach Köln. Der Grund für den Sinneswandel dürfte relativ eindeutig sein. Zum Einen steht mit UFL ein Free-To-Play Konkurrent an, welcher bereits eine Beta hinter sich hat und nach Pro Evolution Soccer (eFootball) wieder einen Gegenkandidaten darstellt. Zum Anderen wissen wir aber, dass 2K an einem Fußballspiel arbeitet, welches den offiziellen Namen “FIFA” weiterverwenden darf. Um sich ein entsprechendes Standing zu erarbeiten, könnte Markenpräsenz ein entscheidender Faktor sein. Wie groß der Stand sein wird, ist leider noch unbekannt. Die gamescom 2024 findet vom 21. bis 25. August in Köln statt. In unserer Ausstellerliste haben wir alle Teilnehmer für euch aufgeführt.

Quelle: Kicker

Bildquelle: 2023 © EA Sports