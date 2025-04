FBC: Firebreak: Remedy macht ernst… Dieses neue Control-Spin-off ist nichts für schwache Nerven!

Remedy Entertainment erweitert das Control-Universum mit einem neuen Koop-Shooter: FBC: Firebreak erscheint im Sommer 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S

Heute veröffentlichte Remedy Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer mit dem Titel „Hazards of the Job“ zu seinem kommenden Spiel FBC: Firebreak. Der dreispielerische Koop-Shooter ist das erste selbstveröffentlichte Spiel des finnischen Entwicklerstudios und spielt im bekannten Control-Universum. Das Spiel erscheint im Sommer 2025 für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Besonders attraktiv: FBC: Firebreak ist ab dem ersten Tag im PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate sowie im PlayStation Plus Spielekatalog (Extra und Premium) verfügbar.

Paranormale Gefahren und taktisches Teamplay in FBC: Firebreak

FBC: Firebreak setzt auf kooperatives Gameplay und versetzt die Spieler:innen in die Rolle einer Spezialeinheit, die auf paranormale Notfälle spezialisiert ist. Als Teil der Firebreak-Einheit müssen die Agent:innen gegen eine eskalierende paranatürliche Bedrohung innerhalb der sich ständig verändernden Oldest House vorgehen – dem ikonischen Schauplatz aus Control. Im Trailer werden verschiedene Bedrohungen präsentiert: unter anderem ein brennender Hochofen im Wartungssektor sowie eine gefährliche, pinke „Exogenic Mass“, die bei Berührung explodiert. Diese Elemente sollen verdeutlichen, wie unberechenbar und gefährlich das Einsatzgebiet in Firebreak sein kann.

Koop-Shooter mit Fokus auf Wiederspielbarkeit

Im Zentrum des Spiels steht der PvE-Koop-Modus für bis zu drei Spieler:innen. Die sogenannten „Jobs“ sind sessionbasierte Einsätze mit variablen Missionen, dynamischen Umgebungen und wechselnden Gegnern. Jede Session erfordert Teamarbeit, Anpassungsfähigkeit und taktisches Vorgehen. Zudem setzt Remedy auf eine spielerfreundliche Monetarisierung: Alle zukünftigen Inhalte, darunter neue Jobs und Missionstypen, werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Kosmetische Items sind optional erhältlich, haben aber keinen Einfluss auf das Gameplay. Zeitlich begrenzte Events oder tägliche Login-Belohnungen wird es bewusst nicht geben.

Entwickler-Livestream am 24. April 2025 für neues Control

Weitere Details zu FBC: Firebreak wird Remedy Entertainment am 24. April 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit in einem offiziellen Livestream auf Twitch und YouTube präsentieren. Dort erwarten Fans exklusive Einblicke in das Gameplay, den Release-Zeitplan und erste Informationen zu den Post-Launch-Plänen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Remedy Entertainment

Titelbild: 2025 © Remedy Entertainment