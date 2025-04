Sunderfolk – Erobert ein neues Tabletop Game den Spieleabend?

Sunderfolk ist ein neues taktisches Koop Abenteuer, dass euch gemeinsam mit bis zu drei Freunden spaßige Stunden daheim bescheren soll. Die Optik orientiert sich dabei an Tabletop Spielen und erinnert mit seinen rundenbasierten Kämpfen an DnD Abenteuer oder auch Schlachten der Warhammer Tabletop Figuren.

Sunderfolk bietet Harte Kämpfe und tierische Idylle

Wie das in einem Abenteuer so ist bekommt ihr in Sunderfolk die Aufgabe, euer Tierdorf vor einer mysteriösen Verderbnis zu retten, wobei ihr die namensgebenden Sunderlands bereist. Der große Fokus liegt hier jedoch auf dem gemeinsamen Spielen mit Freunden vor Ort. Schwierigkeiten mit vielen Controllern gibt es dabei nicht. Gesteuert wird mit Tablets oder Smartphones, die wahrscheinlich jeder parat hat.

Die Kämpfe selbst sind rundenbasiert wie im klassischen Tabletob. Anders als etwa bei einer Warhammer oder Pen and Paper Partie bedarf es aber keiner großen Vorbereitung, was alles deutlich spontaner möglich macht. Ihr und eure Freunde wählt einen Charakter mit einer von insgesamt sechs verschiedenen Klassen, wobei von Fern- und Nahkampf bis Magie alles wie erwartet vertreten ist. Durch die Kämpfe steigen die Charaktere dann im Level auf oder finden neue Ausrüstung, mit denen sie auch schwierigere Kämpfe gewinnen können. Wie in jedem guten Koop Spiel ist die Absprache mit den Mistpielern wichtig, da man sich in Sunderfolk auch gut positionieren muss um etwa nicht den Rundhieb seines Eisbärenkollegen mit abzubekommen.

Durch die Kämpfe und das Erkunden neuer Orte sammelt ihr zudem noch neue Belohnungen, mit denen ihr im Heimatdorf Händler oder andere Dienstleister aufrüsten könnt. Wie sich das alles spielt und ob das Kämpfen und Leveln Spaß macht, erfahrt ihr bald in unserem Test. Sunderfolk könnt ihr für momentan rund 50 € bei Steam und für die PlayStation 5, XBox Series X|S und die Nintendo Switch erwerben. Bei dem Preis ist zu berücksichtigen, dass mit einem Kauf direkt vier Spieler gemeinsam spielen können.

Quelle: Dreamhaven via Pressemitteilung

Titelbild: © 2025 Dreamhaven Inc.