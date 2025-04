Five Nights at Freddy’s 2: Der neue Horrorfilm soll noch brutaler und düsterer werden – Trailer sorgt für Gänsehaut!

Der düstere Albtraum kehrt zurück! Universal Pictures International Germany hat offiziell den Teaser-Trailer zu Five Nights at Freddy’s 2 veröffentlicht und damit den Startschuss für die nächste Runde animatronischen Horrors gegeben. Der Kinostart in Deutschland ist für den 4. Dezember 2025 angesetzt – ein Pflichttermin für alle Horror-Fans und Liebhaber des gleichnamigen Videospiel-Kultklassikers.

Die Fortsetzung des erfolgreichsten Horrorfilms des Jahres 2023 bringt nicht nur neue Schockmomente, sondern auch ein deutlich düstereres Setting und verstärkte psychologische Spannung mit sich. Denn diesmal gilt: Keine zweite Chance – nur eine Nacht zählt.

Starbesetzung und kreative Masterminds hinter dem Projekt

In den Hauptrollen sehen wir bekannte Gesichter: Josh Hutcherson, der bereits im ersten Teil die Hauptrolle inne hatte, kehrt zurück. Ihm zur Seite stehen Mckenna Grace, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Wayne Knight und Piper Rubio. Damit verspricht der Cast erneut eine Mischung aus aufstrebenden Talenten und etablierten Stars, die dem Franchise die Tiefe verleihen.

Regie führt Emma Tammi, die bereits im Vorgängerfilm sowie in Genreproduktionen wie The Wind ihr Händchen für subtile Spannung und atmosphärischen Horror unter Beweis stellte. Gemeinsam mit Franchise-Schöpfer Scott Cawthon und Seth Cuddeback zeichnet sie auch für das Drehbuch verantwortlich. Produziert wird der Film erneut vom Erfolgsduo Jason Blum (The Black Phone, M3GAN, Halloween) und Scott Cawthon selbst.

Handlung und Atmosphäre – noch düsterer, noch beklemmender

Während der erste Teil vor allem auf Jump-Scares und bekannte Spielmechaniken setzte, geht Five Nights at Freddy’s 2 einen Schritt weiter. Inspiriert von der gleichnamigen Videospielreihe, taucht der Film tiefer in die Lore rund um Freddy Fazbear’s Pizzeria ein. Neue Charaktere, unheilvolle Geheimnisse und noch komplexere Bedrohungsszenarien lassen vermuten: Dieser Teil wird nicht nur gruseliger, sondern auch emotional intensiver.

„Fünf Nächte kann jeder überleben. Doch dieses Mal gibt es keine zweite Chance.“ – Mit diesem Leitsatz unterstreicht die Fortsetzung ihren höheren Einsatz und den psychologischen Druck, dem sich die Protagonisten ausgesetzt sehen.

