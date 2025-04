The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Der Shadowdrop des Jahres

Es ist offiziell, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist da. Nach einigen sehr starken Gerüchten gibt es nun auch eine offizielle Ankündigung, dass Bethesdas Rollenspiel aus 2006 in neuer Optik veröffentlicht wird. Und auch der andere Aspekt des Gerüchts hat sich bewahrheitet: Auf das Remaster muss nicht gewartet werden.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered als Shadowdrop

Der Releasetermin des Oblivion Remasters ist der 22. April 2025, also heute. Wenn ihr also wieder zurück nach Tamriel reisen möchtet, dann könnt ihr dies direkt tun. Ein Releasetrailer zeigt euch, was euch so erwartet.

Und das ist vor allem eine hübschere Spielwelt. In einem detaillierten Reveal-Video erzählen die Entwickler*innen die Hintergründe hinter dem Remaster. Dazu wurde der Kern von Oblivion genommen und auf die Unreal 5 Engine platziert. Soll heißen, es erwartet euch das klassische Gameplay des 2006er Rollenspielhits, aber alles in extrem detaillierter Grafik. Und natürlich ist das komplette Spielerlebnis enthalten, soll heißen die DLCs Shivering Isles und Knights of the Nine sind natürlich integriert.

Das Remaster soll das etwas angestaubte Rollenspiel in die Next Gen holen und ist somit für den PC, die Xbox Series X|S und die Playstation 5 erhältlich. Preislich liegt das Spiel bei 55 €.

