Johnny English 4 – Dreharbeiten mit Rowan Atkinson starten im Sommer 2024

Der wohl verrückteste Agent der Welt wird in eine vierte Runde geschickt. Dies ist eine lang ersehnte Nachricht für Fans von “Johnny English”. Die Fortsetzung der beliebten Spionagekomödie wurde offiziell bestätigt! Rowan Atkinson wird erneut in die Rolle des charmanten, aber tollpatschigen Geheimagenten schlüpfen. Die Produktion von “Johnny English 4” soll diesen Sommer in Malta und im Vereinigten Königreich beginnen, wie aus Berichten von Screen Daily hervorgeht.

Johnny English zurück auf der Leinwand

Die Entscheidung zur Fortsetzung der Franchise kommt nicht überraschend, angesichts des kommerziellen Erfolgs der vorherigen Filme und der treuen Fangemeinde. Obwohl Details zur Handlung und zum Cast noch unter Verschluss gehalten werden, wird erwartet, dass der Film die bewährte Formel aus actiongeladenen Spionageabenteuern und humorvollen Momenten beibehalten wird.

Fans weltweit können sich auf weitere Abenteuer des liebenswerten Agenten freuen, der für seine ungeschickten, aber dennoch erfolgreichen Missionen bekannt ist. Mit “Johnny English 4” wird erwartet, dass die Franchise erneut an den Erfolg ihrer Vorgänger anknüpft und das Publikum weltweit mit einem weiteren humorvollen und spannenden Abenteuer begeistert.

Sobald mehr Informationen bereitstehen, werden wir euch selbstverständlich direkt informieren.

Quelle: ScreenDaily

Titelbild: 2024 © Universal City Studios LLC, Universal Pictures Germany