Streamingvorschau – Was kommt Neues im Juli 2024?

Auch in diesem Monat erspart euch wieder unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im Juli 2024 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Netflix bekommt diesen Juli wieder vielseitige Neuzugänge. Mit von der Partie sind der erste Teil der 6. Staffel von Cobra Kai und die Mysteryserie Master of the House. Außerdem startet die erste Staffel des Animes The Rising of the Shield Hero und die True-Crime-Serie Unsolved Mysteries wird mit Ausgabe 4 fortgesetzt.

Komödie

1. Juli:

Becky & Baette

12. Juli:

Spieleabend

Lobola Man

19. Juli:

Find Me Falling

21. Juli:

Anyone But You

29. Juli:

Bodies Bodies Bodies (Horror-Komödie)

Action

3. Juli:

Beverly Hills Cop: Axel F

8. Juli:

The Woman King

11. Juli:

Vikings: Valhalla – Staffel 3

14. Juli:

Madame Web

18. Juli:

Cobra Kai – Staffel 6 Teil 1

Science-Fiction

1. Juli:

Pacific Rim: Uprising

16. Juli:

Matrix: Resurrections

Mystery

18. Juli:

Master of the House

Thriller

2. Juli:

Home Sweet Hell

8. Juli:

München

11. Juli:

Verschwunden in die Nacht

19. Juli:

Sweet Home – Staffel 3

25. Juli:

Kleo – Staffel 2

26. Juli:

Nicht alles ist verhandelbar

Horror

4. Juli:

Barbarian

16. Juli:

Wahrheit oder Pflicht: Extended Director’s Cut

31. Juli:

Patient Zero

Drama

1. Juli:

Drei Schritte zu Dir

Public Affairs Office in the Sky

5. Juli:

Goyo

Verzweifelte Lügen

10. Juli:

Eva Lasting – Staffel 2

11. Juli:

Ein anderes Selbst – Staffel 2

12. Juli:

Der Champion

20. Juli:

Babylon – Rausch der Ekstase

24. Juli:

Love of my life

25. Juli:

Tokyo Swindlers

The Decameron

26. Juli:

Élite – Staffel 8

Anime

1. Juli:

The Rising of the Shield Hero – Staffel 1

8. Juli:

Kinnikuman: Perfect Origin Arc

17. Juli:

T・P BON

Doku

2. Juli:

Sprint

10. Juli:

Receiver

17. Juli:

Simone Biles: Wie ein Phönix aus der Asche – Teil 1

19. Juli:

Skywalkers: Eine Liebesgeschichte

24. Juli:

Schmutziges Pop-Geschäft: Der Boy-Band-Betrug

31. Juli:

Lhakpa Sherpa, Königin der Berggipfel

True Crime

1. Juli:

Der Trauerschwindler

3. Juli:

Ein Mann mit 1000 Kindern

16. Juli:

Homicide: Los Angeles – Staffel 2

31. Juli:

Unsolved Mysteries – Ausgabe 4

Reality-TV

3. Juli:

Love Is Blind: Brazil – Staffel 4 Teil 2

4. Juli:

Barbecue Showdown – Staffel 3

Rhythm + Flow: Nouvelle École – Staffel 3 Teil 1

9. Juli:

The Boyfriend

10. Juli:

Love Is Blind: Brazil – Staffel 4 Teil 3

11. Juli:

Rhythm + Flow: Nouvelle École – Staffel 3 Teil 2

18. Juli:

Rhythm + Flow: Nouvelle École – Staffel 3 Teil 3

19. Juli:

Too Hot to Handle – Staffel 6 Teil 1

21. Juli:

Rhythm + Flow: Nouvelle École – Staffel 3 Teil 4

24. Juli:

Resurrected Rides

26. Juli:

Too Hot to Handle – Staffel 6 Teil 2

Prime Video

Auf Prime Video starten diesen Monat wieder einige Dramen. Unter anderem mit dabei ist der Oscar-nominierte Film Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller. Zudem nimmt der Streaming-Dienst einige Horrorfilme wie Hereditary – Das Vermächnis und Horrorkomödien wie Zombieland 1 & 2 in sein Programm auf.

Komödie

1. Juli:

Zombieland (Horror-Komödie)

Zombieland 2: Doppelt hält besser (Horror-Komödie)

The Wolf Of Snow Hollow (Horror-Komödie)

4. Juli:

Space Cadet

13. Juli:

Das perfekte Geheimnis

30. Juli:

Dirty Grandpa

19. Juli:

Betty la Fea, die Geschichte geht weiter – Staffel 1

28. Juli:

Home Sweet Rome – Staffel 1

Action

5. Juli:

Kong: Skull Island

11. Juli:

Last Signal

Twister

12. Juli:

Role Play

15. Juli:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

18. Juli:

My Spy: Die ewige Stadt

19. Juli:

Those About to Die – Staffel 1

25. Juli:

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

28. Juli:

The Roundup: No Way Out

Red Right Hand

Fantasy

5. Juli:

Hexen hexen

15. Juli:

Chroniken der Unterwelt: City Of Bones

Science-Fiction

17. Juli:

Tenet

21. Juli:

The Moon

22. Juli:

Live Die Repeat: Edge of Tomorrow

Thriller

6. Juli:

Gone in the Night (Erotik-Thriller)

Horror

1. Juli:

Hereditary – Das Vermächnis

Carrie

Poltergeist 2: Die andere Seite

Poltergeist 3: Die dunkle Seite des Bösen

The Woods

Troll 2

Drama

1. Juli:

Maestro(s): Zwei Meister eines Fachs

2. Juli:

Anatomie eines Falls

Der Fall Collini

4. Juli:

Prisoner’s Daughter

5. Juli:

Liebe zwischen den Meeren

8. Juli:

Ein ganzes Leben

9. Juli:

Lukas

11. Juli:

Tyler Perry’s Divorce in the Black

13. Juli

My Zoe

14. Juli:

Lying And Stealing

Hardcore Never Dies

17. Juli:

Papillon

18. Juli:

The Palace

22. Juli:

Shot Caller

23. Juli:

Mindcage

25. Juli:

Mamma Mia: Here We Go Again!

30. Juli:

Alice, Darling

Animation

1. Juli:

Die Familie Addams

9. Juli:

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

11. Juli:

Sausage Party: Foodtopia – Staffel 1

Abenteuer

21. Juli:

Bailey: Ein Hund kehrt zurück

22. Juli:

Bailey – Ein Freund fürs Leben

Krimi

25. Juli:

Troppo – Staffel 2

Doku

18. Juli:

Uninterrupted’s Top Class Tennis – Staffel 1

23. Juli:

Back on Track – Neuanfang mit Bushido

25. Juli:

Cirque du Soleil: Without a Net

Reality-TV

5. Juli:

Temptation Island Mexico – Staffel 1

Disney+

Disney+ nimmt in diesem Juli wieder zahlreiche Hai-Dokus in sein Katalog auf. Außerdem starten die 20. Staffel von Grey’s Anatomy sowie die 3. Staffel von Wu-Tang: An American Saga.

Komödie

3. Juli:

Noch nicht ganz tot – Staffel 2

17. Juli:

Penny on M.A.R.S. – Staffel 1



Fantasy

4. Juli:

Land of Tanabata – Staffel 1

12. Juli:

Descendants: The Rise of Red

Thriller

24. Juli:

FX’s „The Veil” – Staffel 1

Mystery

17. Juli:

Club Houdini – Staffeln 1 und 2

Drama

1. Juli:

Grey’s Anatomy – Staffel 20

Seattle Firefighters: Die jungen Helden – Staffel 7

3. Juli:

Red Swan – Staffel 1

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 3

17. Juli:

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 7

Animation

3. Juli:

Bluey Kurzgeschichten

Der Geist und Molly McGee – Staffel 2

10. Juli:

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 2

17. Juli:

Welpen Freunde – Staffeln 3-6

24. Juli:

Futurama – Staffel 12

31. Juli:

Triff Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3

True Crime

10. Juli:

Under the Bridge

Doku

5. Juli:

Bullenhaie auf Beutejagd

12. Juli:

Bullenhai vs. Hammerhai

17. Juli:

Farm Dreams – Staffel 1

19. Juli:

Königinnen der Haie

24. Juli:

Haie auf Angriff: Den Jägern auf der Spur

