Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 10.2025

Ich hoffe, ihr seid alle gut im März angekommen und könnt euch nun in der Releasevorschau neues Zockermaterial heraussuchen. An Auswahl mangelt es mal wieder niecht.

Mit der Releasevorschau frisch in den März starten

Everhood 2 (PC, Switch) – 4. März

Die Mischung aus RPG und Rhythmusspiel geht in die zweite Runde.

Lilac 0 (PC) – 4. März

Ein Twist im klassischen Shoot’em’Up-Genre, wo euer Charakter nicht nur Projektile feuert, sondern auch ein Schwert schwingt.

Merchants of Rosewall (PC) – 4. März

Ihr erlebt den Alltag in einem Laden in einer Fantasy-Welt, in der ihr reisenden Abenteurern alles bietet, was sie auf ihren gefährlichen Reisen brauchen.

Two Point Museum (PC, PS5, XSX) – 4. März

Im nächsten Two Point-Spiel verwaltet ihr diesmal ein Museum, in welchem es natürlich wie gewohnt chaotisch zugeht.

War Robots: Frontiers (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 4. März

Ein kompetitiver 3rd-Person-Shooter mit fetten Kampfrobotern.

Do No Harm (PC) – 6. März

Ihr seid ein Arzt, der in einem Dorf die Einwohner*innen versorgt. Doch seid gewarnt, es ist gibt einen Lovecraft-Twist, so dass auch fiese Dämonen mit von der Partie sind.

Dragonkin: The Banished (PC, PS5, XSX) – 6. März

In diesem Koop-Multiplayer Action RPG geht ihr auf Drachenjagd.

Eldrador Creatures Shadowfall (PC, PS5, XSX, Switch) – 6. März

Ein rundenbasiertes Taktikspiel basierend auf den Monsterspielzeugen.

FragPunk (PC, PS5, Xbox One, XSX) – 6. März

Ein rasanter 5v5 Heldenshooter mit einem kartenbasierten Powerup-System.

Hordes of Hunger (PC) – 6. März

Dieses Spiel verwendet in seinem Trailer den Begriff „Survivorslike“, welchen wir gerne übernehmen würden und bezeichnet Spiele, welche Vampire Survivors ähneln, in denen Horden von Mosnter auf einen einzelnen Helden einstürmen, der diese mit immer stärker werdenden Fähigkeiten abwehrt.

Memory Lost (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 6. März

Ein rasanter Action-Shooter aus der Vogelperspektive in einem Cyberpunk-Setting.

Split Fiction (PC, PS5, XSX) – 6. März

Das neue Koop-Abenteuer der Macher von A Way Out und It Takes Two, sie kennen sich also mit Spielen für zwei Spieler*innen aus.

Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 6. März

Eine der wohl legendärsten JRPG-Reihen kehrt überarbeitet zurück.

Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack (PC, PS4, Xbox One) – 6. März

Jap, es kommen tatsächlich noch neue Erweiterungen für Die Sims 4.

Tropico 6: Return to Nature (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 6. März

Die nächste Erweiterung für euer Insel-Abenteuer, diesmal mit ein bisschen Einfluss der Natur.

Write Warz (PC) – 6. März

Ein nettes Textspiel für alle angehenden Autor*innen, in denen ihr Sätze für eine Geschichte bildet und über die Gewinner abstimmt.

Sugardew Island – Your Cozy Farm Shop (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. März

Ein gemütlicher Farming-Shop, für den ihr Materialen anbaut, sammelt und verkauft.

Trailblazer with Daisy Ridley (MetaQuest) – 7. März

Eine kurze, interaktive Geschichte mit der Schauspielering Daisy Ridley, welche in die Rolle der Bertha Benz schlüpft, die erste Weltreisende.

WWE 2K25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 7. März

Das neue Wrestling-Spiel, ihr wisst Bescheid was hier getan wird, es wird sich gekloppt.

Gut, ich würde sagen diese Releasevorschau war ein guter Start in den März. Natürlich sind wir auch wieder nächste Woche am Start, um euch die wichtigsten Neuerscheinungen zu präsentieren.

Titelbild: 2025 © Two Point Studios | 2025 © Hazelight