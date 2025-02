Pokémon-Legenden: Z-A – Neue Einblicke in das nächste Pokémon-Abenteuer

Der wohl wichtigste Anreiz, den Pokémon Presents-Stream zu schauen, war um neue Eindrücke von Pokémon-Legenden: Z-A zu erhalten. Und natürlich war nach all den Neuigkeiten für die Mobile-Spiele ein neuer Trailer für das nächste große Pokémon-Abenteuer das Highlight der Präsentation. Und auch wenn es ein paar interessante Infos gab, so müssen wir doch sagen, dass der Trailer mit seinen Inhalten ein wenig hinter unseren Erwartungen zurück blieb.

Es gibt doch mit Sicherheit viele neue Mega-Entwicklungen in Pokémon-Legenden: Z-A, oder?

Der Trailer gibt uns einen Einblick in das Setting Illumina City, der größten Stadt der Kalos-Region. In Pokémon X und Y konnten wir hier in der Elektro-Arena im Prismaturm antreten, in verschiedenen Shops und Botiquen bummeln und uns in Cafés entspannen. Anders als noch in Legenden: Arceus spielt dieses Spiel aber nicht in antiker Vorzeit, sondern zeitlich nach der sechsten Spielegeneration.

In der Stadt leben nicht nur Menschen, es wurden auch sogenannte Wildsektoren eingerichtet, in denen nun Pokémon mitten in der Stadt leben. Hier könnt ihr eure neuen Gefährten für die Reise fangen. Und apropos Gefährten, ihr könnt natürlich wieder aus drei Starter-Pokémon auswählen. Diesmal gibt es die Wahl zwischen Endivie, Floink und Karnimani. Eine etwas merkwürdige Entscheidung, uns zwei Pokémon aus der zweiten Generation vor die Nase zu setzen. Eines dürfen wir aber erwarten: Neue Mega-Entwicklungen für diese drei Pokémon.

Leider war hierzu im Trailer nicht viel zu sehen. Komplett neue Pokémon oder Mega-Entwicklungen wurden leider nicht gezeigt, da müssen wir also noch ein bisschen Geduld haben. Stattdessen wurde uns das neue Kampfsystem gezeigt, welches durchaus vielversprechend wirkt. Es wird diesmal in Echtzeit gekämpft und je nach der Positionierung eurer Pokémon können eure Angriffe unterschiedliche Effekte haben oder die Umgebung mitnutzen. Kämpfe in Pokémon-Legenden: Z-A versprechen spannend und taktisch zu werden.

Einen exakten Veröffentlichungstermin haben wir immer noch nicht bekommen, aber es wurde immerhin bestätigt, dass es Ende diesen Jahres erscheinen soll.

Quelle: The Pokémon Company

Titelbild: 2024 © The Pokémon Company