Streamingvorschau – Was kommt Neues im Februar 2025?

Nach einer längeren Pause geht es wieder los: Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im Februar 2025 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Auf Netflix erscheinen diesen Monat einige spannende Neuheiten wie der dritte Teil der sechsten Staffel Cobra Kai und die deutsche Thrillerserie Cassandra. Weiteres Highlight ist wohl The Witcher: Sirens of the Deep, welcher ab dem 11. Februar gestreamt werden kann. Freunde von Reality-TV können sich zudem über neue Staffeln Love is Blind und Too Hot to Handle: Germany freuen.

Komödie

5. Februar:

Irgendwie schwanger

Envidiosa – Staffel 2

12. Februar:

Flitterwochen mit meiner Mutter

Tod vor der Hochzeit

13. Februar:

La Dolce Villa

14. Februar:

Ewige Liebe

The Most Beautiful Girl in the World

Valeria – Staffel 4

I Am Married… But!

27. Februar:

In der richtigen Spur

Sosyal Climbers

Running Point

Action

2. Februar:

Rambo: Last Blood

6. Februar:

Golden Kamuy 2 – The Hunt of Prisoners in Hokkaido

13. Februar:

Cobra Kai – Staffel 6, Teil 3

20. Februar:

3 Engel für Charlie

Mystery

1. Februar:

Ghosts – Staffel 1 & 2

Missing: The Other Side

6. Februar:

Die Åre Morde

9. Februar:

Inheritance Detective

Thriller

1. Februar:

Missing: The Other Side

3. Februar:

Bogotá: Stadt der Verlorenen

6. Februar:

Cassandra

14. Februar:

Dhoom Dhaam

20. Februar:

Zero Day

22. Februar:

Das Urteil – Jeder ist käuflich

Horror

14. Februar:

The Crow – Die Krähe

Drama

5. Februar:

Zelle 211

Sintonia – Staffel 5

6. Februar:

Apple Cider Vinegar

Süße Magnolien – Staffel 4

7. Februar:

Entrevías – Staffel 4

13. Februar:

Hello, Love, Again

Der Handel – Staffel 2

Winter Palace

14. Februar:

Umjolo: There is No Cure

Melo Movie

17. Februar:

It Ends With Us: Nur noch ein einziges Mal

19. Februar:

Die Geschichte meiner Familie

27. Februar:

Toxic Town

28. Februar:

Dabba Cartel

Krimi

27. Februar:

Demon City

28. Februar:

Bastion 36

Anime

11. Februar:

The Witcher: Sirens of the Deep

Doku

7. Februar:

Die größten Rivalen im Cricket: Indien gegen Pakistan

10. Februar:

Surviving Black Hawk Down: Die Schlacht von Mogadischu

18. Februar:

Court of Gold

25. Februar:

Full Swing – Staffel 3

28. Februar:

Aitana: Metamorphose

True Crime

17. Februar:

American Murder: Gabby Petito

Reality-TV

5. Februar:

Bear Hunt: Die Promi-Jagd

14. Februar:

Love is Blind – Staffel 8

18. Februar:

Offline Love

Too Hot to Handle: Germany – Staffel 2

Prime Video

Amazons Prime Video stockt sein Inventar diesen Monat gleich um mehrere Spider-Man-Filme auf, darunter Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home. Außerdem stoßen einige Dramen zum Streamingdienst sowie der Thriller Paradise Hills mit Emma Roberts in der Hauptrolle.

Komödie

1. Februar:

Brüder wider Willen

Das Leben – Ein Sechserpack

Love, Rosie – Für immer vielleicht

Mondsüchtig

Moonlight & Valentino

Schmeiß‘ die Mama aus dem Zug

14. Februar:

Crazy, Stupid, Love

Action

1. Februar:

American Fighter

American Fighter 2: Der Auftrag

Running Scared

5. Februar:

Black Mass

7. Februar:

Spider-Man

Spider-Man 3

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Far from Home

10. Februar:

Upgrade

15. Februar:

Absolution

20. Februar:

Reacher – Staffel 3

24. Februar:

The Silent Hour

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

2 Fast 2 Furious

27. Februar:

House of David

Thriller

1. Februar:

Paradise Hills

Science-Fiction

18. Februar:

Asteroid City

Hana’s Game

Horror

5. Februar:

Sting

8. Februar:

The Hunt

12. Februar:

You Can’t Run Forever

Drama

1. Februar:

Asphalt Cowboy

Atemlos

Capote

Die Geliebte des französischen Leutnants

Die barfüßige Gräfin

Liebe und Eis

Liebe und Eis 3

Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses

The Song of Names

West Side Story

5. Februar:

1917

13. Februar:

Culpa Mia − Meine Schuld London

24. Februar:

May December

Sterben

28. Februar:

Marked Men

Krimi

1. Februar:

Big Bad Man

Die Mafiosi-Braut

Fargo: Blutiger Schnee

Doku

11. Februar:

50.000 First Dates: A True Love Story

Disney+

Auf Disney+ startet diesen Februar die vierte Staffel Abbott Elementary. Außerdem geht die Drama-Serie Marie Antoinette in die zweite Runde. Wer sich für Eiskunstlauf interessiert, kann ab dem 12. Februar in der Dokumentation Harlem Ice auftsrebende Auskunstläuferinnen auf ihrem Weg begleiten.

Komödie

1. Februar:

Young Sheldon – Staffel 1-7

21. Februar:

Chris Distefano: It’s Just Unfortunate

26. Februar:

Abbott Elementary – Staffel 4, Teil 1

Action

7. Februar:

Judge Dredd

Drama

5. Februar:

The Long Road Home – Staffel 1

12. Februar:

Umami

19. Februar:

9-1-1: Lone Star – Staffel 5



21. Februar:

A Thousand Blows – Staffel 1

26. Februar:

Marie Antoinette – Staffel 2

Animation

12. Februar:

Me & Mickey – Staffel 1 & 2

19. Februar:

Win or Lose – Staffel 1

26. Februar:

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2

Doku

12. Februar:

Harlem Ice – Staffel 1