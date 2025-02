Pokémon Champions – Ist das der erfüllte Traum kompetitiver Pokémon-Zocker*innen?

Mit Pokémon Champions hat The Pokémon Company ein Spiel vorgestellt, welches sich wohl vor allem die kompetitive Fraktion der Pokémon-Fans schon lange gewünscht hat: Eine reine Kampfarena mit allen möglichen Regeln und Features, in denen man sich mit anderen Spieler*innen messen kann.

Was wohl alles in Pokémon Champions möglich ist?

Zunächst einmal sei gesagt, dass das Spiel sich derzeit in Entwicklung befindet. Gameplay aus dem Spiel gibt es im Trailer auch recht wenig, er ist eher cineastisch aufgezogen. Soll heißen, wir müssen noch ein wenig geduldig sein, bevor wir genauere Infos über das Spiel erfahren. Ein paar Details gab es in der Pokémon Presents Übertragung aber dennoch.

Pokémon Champions wird euch die Möglichkeit geben, Pokémon-Kämpfe auszutragen. So weit, so gut. Dabei könnt ihr auf alle möglichen Pokémon zugreifen, denn Kompatibilität mit Pokémon Home ist bestätigt. Auch werden alle Spezialelemente, die bisher einzigartig für ihre jeweiligen Spiele waren, vorhanden sein. Soll heißen hier kämpfen Mega-Pokémon gegen terrakristallisierte Pokémon, Z-Attacken werden abgefeuert und Pokémon nehmen dank Dynamax gigantische Ausmaße an.

Nicht nur könnt ihr selbstverständlich gegen Spieler*innen auf der ganzen Welt spielen, es kann auch auf mobilen Geräten gezockt werden, denn Entwickler The Pokémon Works arbeitet sowohl an einer Switch- als auch Mobile-Version. Bisher zeichneten sie sich hauptsächlich für Pokémon Home und Pokémon Sleep verantwortlich.

Wann Pokémon Champions an den Start geht, wurde noch nicht gesagt, man solle seine Augen jedoch nach weiteren Infos offen halten. Diese Infos erhaltet ihr natürlich auch bei uns, wenn es dann soweit ist.

