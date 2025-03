Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Activision kündigt Remake an

Gute Neuigkeiten für alle Skate-Fans. Activision hat offiziell bestätigt, dass Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 als Remake erscheinen wird. Nach dem großen Erfolg von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remake dürfen wir uns nun auf die Neuauflagen der beiden Nachfolger freuen. Nicht nur technisch versprich man hier einen neuen Anstrich, auch inhaltlich soll es noch umfangreicher ausfallen.

Neue Optik und neue Inhalte für Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

4K-Auflösung, verbesserte Beleuchtung und realistischere Animationen. Natürlich möchte Activision die mittlerweile über 23 und 24 Jahre alten Spiele auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Aber die Remakes sollen weit mehr sein als ein optisches Upgrade. Das Gameplay soll dabei weiterhin das klassische Feeling der Originale bewahren, jedoch mit einer noch flüssigeren Steuerung und neuen Animationen optimiert werden. Neben dem Karrieremodus gibt es auch wieder den freien Modus um sich auszutoben und auch sonst sind sämtliche alte Inhalte zurück.

Create-A-Skater und Create-A-Park kommen diesmal mit noch mehr Anpassungsmöglichkeiten daher. Damit könnt ihr noch individuellere Figuren und Skate-Parks erstellen. Auch die Anzahl an Tricks wird sich vergrößern. On Top gibt es sogar noch einen brandneuen New Game Plus Modus dazu.

Ein entscheidender Faktor der Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe war immer der Soundtrack. Viele der Original-Tracks aus THPS 3+4 werden zurückkehren. Gleichzeitig soll die Playlist um neue, moderne Tracks erweitert werden. Welche das sind, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht.

Auch im Multiplayer tut sich einiges. Denn für Pro Skater 3+4 gibt es Online-Multiplayer und Crossplay-Support. Somit könnten Spieler unabhängig von ihrer Konsole gegeneinander antreten. Bis zu 8 Skater können somit gleichzeitig um die Wette grinden. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 erscheint am 11. Juli für PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5 und Nintendo Switch. Wer das Spiel vorbestellt, kann im Juni auf die Foundry-Demo zugreifen, außer wer eine Switch Version vorbestellt. Hier gilt dieser Deal nicht.

Quelle: Activision