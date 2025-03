Streamingvorschau – Was kommt neues im März 2025?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im März 2025 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Diesen März kommt eine bunte Mischung neuer Serien und Filme zu Netflix. Von Komödien wie Moving On oder actiongeladener Filme wie Nur 48 Stunden bis zur zweiten Staffel Totenfrau ist alles mit dabei.

Komödie

1. März:

Moving On

The Best Christmas Pageant Ever

7. März:

Prakti.com

28. März:

Morgen kommt ein neuer Himmel

Action

16. März:

Nur 48 Stunden

Mystery

5. März:

Just One Look: Kein böser Traum

19. März:

Totenfrau – Staffel 2

20. März:

The Residence

Science Fiction

1. März:

Resident Alien – Staffel 2 (Sci-Fi-Komödie)

14. März:

The Electric State

22. März:

Moonfall

28. März:

Gockel (Sci-Fi-Komödie)

Thriller

5. März:

Just One Look: Kein böser Traum

Medusa

7. März:

Delicious

15. März:

Hypnotic

21. März:

Revelations

31. März:

Blue Story – Gangs of London

Horror

1. März:

Lake Placid

16. März:

Wir

27. März:

Dead Talents Society (Horror-Komödie)

Drama

2. März:

Priscilla

5. März:

Der Leopard

6. März:

Beauty in Black – Staffel 1, Teil 2

7. März:

Nadaaniyan

When Life Gives You Tangerines

14. März:

The Forge

21. März:

Go!

25. März:

Weak Hero

26. März:

In seinen Händen

31. März:

Promised Hearts

Western

12. März:

1883

Krimi

12. März:

Willkommen in der Familie

20. März:

Setz‘ aufs Leben

Anime

1. März:

Frieren: Beyond Journey’s End

14. März:

KonoSuba: Legend of Crimson

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!

Doku

7. März:

Larissa: Die andere Seite der brasilianischen Sängerin Anitta

Formula 1: Drive to Survive – Staffel 7

10. März:

American Manhunt: Die Jagd auf Osama bin Laden

19. März:

Twister: Im Sturm gefangen

27. März:

Gold und Gier: Die Jagd nach Forrest Fenns Schatz

True Crime

7. März:

Chaos: Die Mason-Morde

31. März:

Gone Girls: Der Serienmörder von Long Island

Reality-TV

4. März:

With Love, Meghan

6. März:

Love is Blind: Sweden – Nach dem Altar

13. März:

Love is Blind: Sweden – Staffel 2

17. März:

Sidemen Inside

26. März:

Million Dollar Secret

31. März:

Rhythm + Flow: Italien – Staffel 2

Prime Video

Im März erwartet die Abonenten von Amazons Prime Video gleich mehrere Highlights. Mit dabei sind u.a. das Drama Oppenheimer und die dritte Staffel der Fantasy-Serie Das Rad der Zeit. Außerdem gibt es mit Tyler Perry’s Duplicity und Holland gleich zwei Original-Thriller.

Komödie

6. März:

Prophezeiung… Liebe

7. März:

Par de Ideotas

10. März:

Doggy Style: Dieser Sommer kommt von hinten

17. März:

My Big Fat Greek Wedding: Familientreffen

Action

1. März:

Venom: Let There Be Carnage

23. März:

The Bridge

24. März:

Justice League

28. März:

Kandahar

30. März:

Darkland: The Return

31. März:

Twisted Metal – Staffel 2

Thriller

14. März:

Magpie

20. März:

Tyler Perry’s Duplicity

27. März:

Holland

Science-Fiction

8. März:

Inception

Horror

1. März:

Cuckoo

Drama

13. März:

Joker

20. März:

Oppenheimer

24. März:

The Fire Inside

27. März:

Bosch: Legacy – Staffel 3

Western

5. März:

Horizon: An American Saga Chapter 1

Fantasy

13. März:

Das Rad der Zeit – Staffel 3

Abenteuer

24. März:

Lassie: Ein neues Abenteuer

Doku

4. März:

Thomas Müller: Einer wie keiner

6. März:

For the Win: NWSL

Reality-TV

24. März:

The 50 – Staffel 2

Disney+

Disney+ nimmt in diesem Monat ebenfalls eine vielfältige Auswahl in den Katalog auf. Dazu zählen unter anderem Vaiana 2 und das Fantasy-Musical O’Dessa sowie die neue Staffel Gannibal. Außerdem wir die Oscar-Verleihung in der Nacht vom 3. März live übertragen.

Komödie

1. März:

Gilmore Girls – Staffel 1 bis 7

28. März:

Schlimmer geht immer: Der Roadtrip

Action

5. März:

Daredevil: Born Again – Staffel 1

Drama

7. März:

Another You

14. März:

The Hardy Boys – Staffel 3

Thriller

19. März:

Hype Knife – Staffel 1

Horror

19. März:

Gannibal – Staffel 2

Fantasy

20. März:

O’Dessa

Animation

12. März:

Vaiana 2

Hamster & Gretel – Staffel 2, Teil 1

19. März:

Morphle and the Magic Pets – Staffel 1, Teil 1

26. März:

Big City Greens – Staffel 4, Teil 2

Doku

12. März:

Pixars „Meet the Pickles – The Making of ‚Win or Lose“

15. März:

Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)

19. März:

Alaska: Eisige Tradition – Staffel 3

24. März:

David Blaine: Nicht nachmachen! – Staffel 1

True Crime

26. März:

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke – Staffel 1

Reality-TV

5. März:

Die unglaubliche Pol-Farm – Staffel 1