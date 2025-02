Nintendo eShop – Etliche neue Highlights, u.a. mit kämpfenden Ratten und einem mysteriösen Kloster

Die neuen Highlights im Nintendo eShop sind da. Diesmal kommen ganze sieben neue Spiele in den Store, welche ihr auf eure Switch laden könnt. Mit dabei sind ein paar Indie-Perlen, die sicher Anwärter auf Indie-Game des Jahres sein könnten.

Spiele für schlaue Köpfe im Nintendo eShop

Den Anfang macht Hello Kitty Island Adventure. Hierzu muss man wohl nicht viel sagen, das Kätzchen dürfte wohl jedem bekannt sein. Von daher können wir auch davon ausgehen, dass dieser Titel sich eher an jüngere Spieler*innen richtet und zum Erkunden vieler verschiedener Gebiete einlädt. Ein wenig Animal Crossing-Feeling lässt sich nicht abstreiten.

Als nächstes haben wir Phantom Brave: The Lost Hero, ein JRPG mit Piraten-Fokus. In sehr knuffigem Look erkundet ihr Inseln, besiegt Monster und fiese Geisterpiraten.

Auch Cuisineer kommt in knuffiger Anime-Optik daher. Es handelt sich um einen kunterbunten Dungeon Crawler, bei dem ihr nach dem Besiegen von Monstern Zutaten einsammelt, die ihr zu leckeren Gerichten zubereitet und in einem eigenen Restaurant an die Gäste liefert.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector ist ein Weltraum-Adventure, in welchem ihr als entflohener Roboter eine Crew zusammenstellen müsst. Ihr erkundet das All und fremde Planeten, immer auf der Flucht vor euren Häschern.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter ist der Nachfolger des erfolgreichen Rollenspiels, in welchem ihr als bewaffnete Ratten um euer Überleben kämpft. Eine düstere Atmosphäre, brutale Kämpfe und eine spannende Geschichte rund um das Rattenvolk, all dies wird hier geboten.

Auch in Laika: Aged Through Blood geht es etwas brutaler zu. Als rachelüstige Kojotenmutter fahrt ihr auf einem Motorrad durch die Level, mit einer Schusswaffe ausgestattet. Ihr seid auf der Suche nach eurem Kind und nichts und niemand wird sich euch dabei in den Weg stellen. Die Entwickler beschreiben es als das allererste „Motorvania“, ein Metroidvania auf dem Bike.

Den Abschluss macht The Stone of Madness, das neue Projekt von den Blasphemous-Machern The Game Kitchen. Ihr schlüpft in einem spanischen Kloster im 18. Jahrhundert in die Rolle von fünf Gefangenen, die gemeinsam den Ausbruch aus diesem Wahnsinn planen. Dabei müsst ihr sehr taktisch und unbemerkt vorgehen.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © The Game Kitchen | 2025 © Odd Bug Studios