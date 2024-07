ASUS – Die Republic of Gamers bringt einen neuen CPU-Kühler auf den Markt

ASUS hat mit ihrer Submarke “Republic of Gamers” kurz ROG, seit 2006 eine ganze Reihe an technischen Geräten für Zocker*innen zu bieten. Nun kündigten sie den ROG Strix LC III 360 ARGB LCD CPU-Kühler an, ein weiteres hilfreiches Tool für euren PC.

ASUS neuer CPU-Kühler kommt in zwei Farben

Im Fokus des ROG Strix LC III 360 ARGB LCD CPU-Kühlers steht die Asetek Kühlplatte und eine Gen 7 V2-Pumpe. Hier wird die Turbulence-Channel-Kühlplatten-Technologie verwendet, um die bestmöglichste Kühlung zu garantieren.

Eingebaut in die Kühleinheit ist ein 2,1-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm, welchen ihr individuell gestalten könnt. Ob ein schönes Standbild, eine animierte GIF oder hilfreiche Informationen wie CPU-Temperatur, der Lüfterdrehzahl oder Tageszeit, die Wahl liegt bei euch. Der Wasserblock mit dem Bildschirm kann mittles eines Magneten ebenfalls nach Belieben platziert werden. Zusätzlich kann man das Bild auf dem Bildschirm um 360 Grad drehen, um die Kompatibilität mit verschiedenen Systemlayouts zu verbessern.

Ebenfalls enthalten sind hochwertige ROG ARGB-Lüfter und gesleevte Schläuche. Sowohl die Ästhetik als auch die Haltbarkeit ist dadurch gewährleistet. Mit der 0dB-Technologie schalten sie sich dynamisch ab, wenn sie nicht benötigt werden.

Die Standardversion des ROG Strix LC III 360 ARGB LCD CPU-Kühlers kostet 249,90 €, die White Version 259,90 €. Auf Amazon könnt ihr ihn derzeit reduziert erwerben.

Titelbild: 2024 © ASUS

Angebot ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB All-in-One Flüssig-CPU-Wasserkühlung schwarz (DREI adressierbare ROG ARGB-Lüfter, Anti-Vibrations-Gummi, kompatibel mit Intel LGA 1700, 1200, 115X, AMD AM5, AM4) Neuer Wasserblock mit 360° drehbarem ROG-Logo und 10+ benutzerdefinierten Aura-Beleuchtungseffekten

Die neue Asetek-Kühlplatte und die Pumpe der 7. Generation V2 sind mit einem robusten Motor ausgestattet, der ultimative Kühlleistung liefert

Premium ROG ARGB Lüfter mit hohem Luftstrom, optimierter Akustik und 0dB Technologie

Entworfen, um die Ästhetik eines ROG-Mainboards perfekt zu ergänzen

Verstärkte, ummantelte Schläuche sorgen für mehr Haltbarkeit

