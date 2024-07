Palia – Strauchelndes Studio von Daybreak übernommen

Palia hatte es zuletzt nicht leicht. Das Studio, Singularity 6, hatte in den letzten Monaten mit Entlassungen zu kämpfen, trotz guter User-Zahlen. Doch nun steht das Studio unter der Schirmherrschaft von Publisher Daybreak Games, denn das Unternehmen verkündete die Übernahme des Palia-Studios.

Wie geht es weiter mit Palia?

Daybreak Games übernimmt Singularity 6. Das verkündete CEO Ji Ham kürzlich. Aufgrund der Expertise in der Entwicklung von Online Games, mit Palia als prominentes Beispiel, sei das Studio eine sinnvolle Ergänzung. Ziel sei es natürlich das Spiel weiter auszubauen und die Community mit neuen Inhalten zu versorgen. Man wolle auch in den kommenden Jahren weiter an dem Titel festhalten. Zuletzt hatte Singularity 6 jedoch schwierige Zeiten. Sowohl im April, als auch im Mai, sah sich das Studio mit Entlassungen konfrontiert. Die letzten Zahlen rund um das Game sahen jedoch weiterhin positiv aus. So verzeichnete man 100.000 täglich aktive User. Da es sich aber um einen kostenlos spielbaren Titel handelt, ist man auf Ingame-Käufe angewiesen. Wie erfolgreich man hier zuletzt unterwegs war, wurde nicht bekannt gegeben. Allerdings lassen die Entlassungen mögliche Schlüsse zu. Das Sim-MMO ist für PC und Switch erhältlich.

Möglicherweise könnte der Titel unter dem neuen Unternehmen nun auch den Weg auf Xbox und Playstation finden. Konkrete Ankündigungen gibt es dazu aber nicht. Publisher Daybreak Games ist unter anderem bekannt für EverQuest 1 & 2, Planetside 2 oder auch Der Herr der Ringe Online.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Daybreak Games

Bild © 2024 Singularity 6