Nintendo Direct – Nintendo kratzt für die Switch noch mal alles zusammen

Tja, die heutige Nintendo Direct am Ende des Lebenszyklus der Nintendo Switch kam sehr überraschend. Dass man da keine großen Erwartungen bezüglich neuer Ankündigungen haben sollte, versteht sich von selbst. Und so war in dieser Präsentation alles mögliche vorhanden, vor allem viele Remaster, kleinere Indie-Spiele und Infos zu bereits bekannten Switch-Titeln wir Metroid Prime 4 und Pokémon Legenden Z-A. Und es gab auch noch eine neue Software-Funktion und eine neue App.

Alle Ankündigungen aus der heutigen Nintendo Direct

Bevor wir euch alle Spiele auflisten, die heute in der Direct angekündigt wurden, möchten wir auf ein paar ausgewählte Ankündigungen etwas detaillierter eingehen. So kommen zum Beispiel Patapon 1 und 2, die Rhythmusspiele, welche 2008 bzw. 2009 für die PSP erschienen, als Collection auf die Switch. Ebenso überraschend war die Ankündigung eines neuen Tomodachi Life mit dem Untertitel „Wo Träume wahr werden“. Der erste Teil der quirligen Lebenssimulation erschien 2014 für den Nintendo 3DS und sorgte mit aberwitzigen Darstellungen der Miis für Aufsehen.

Dann gab es, wie bereits erwähnt, neues Gameplaymaterial zu den wahrscheinlich zwei letzten großen Spielen für die Switch. In Metroid Prime 4: Beyond erkundet Samus (mal wieder) einen fremden Planeten mit einer antiken Kultur. Dabei entdeckt sie psychische Kräfte, mit denen sie Gegenstände nur mit der Kraft ihrer Gedanken bewegen kann. Diese werden wohl neben Samus bekanntem Arsenal für den Fortschritt im Spiel sorgen.

Auch zu Pokémon Legenden Z-A gab es ein neues Gameplay-Element. So gibt es einen Tag/Nacht-Zyklus und während man am Tag durch Illumina City schlendert, shoppen geht und Pokémon fängt, so wird die Stadt in der Nacht zum Schlachtfeld. Im sogenannten Z-A Royale treten alle Trainer in der Stadt gegeneinander an. So geratet ihr in einen Kampf, wenn ihr entdeckt werdet, könnt aber auch eure Gegner überrumpeln. Die Ausmaße dieses Battle Royale-Turniers und weitere Geheimnisse im Spiel bleiben aber weiterhin verborgen.

Und nun sind hier noch alle weiteren Spiele, welche in der Nintendo Direct angekündigt wurden:

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Shadow Labyrinth

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar

Disney Villains Cursed Café

Witchbrook

The Eternal Life of Goldman

GRADIUS ORIGINS

Rift of the NecroDancer

Rhythm Paradise Groove

High on Life

Star Overdrive

The Wandering Village

King of Meat

Lou’s Lagoon

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin

SaGa Frontier 2 Remastered

Monument Valley, Monument Valley 2 und Monument Valley 3

EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots

MARVEL Cosmic Invasion

Und abseits der Spiele gab es zwei Ankündigungen. Die erste ist die virtuelle Softwarekarte, mit welcher digitale Spiele zwischen zwei registrierten Switch-Konsolen hin- und hergetauscht werden können. Auch können Spiele an Mitglieder von Familiengruppen für zwei Wochen ausgeliehen werden.

Und zum Schluss stellte Shigeru Miyamoto die neue App namens Nintendo Today vor, welche schlichtweg einfach eine News-App ist, die abseits von Direct-Präsentationen Informationen an die Fans bringen soll. Nach der Nintendo Direct nächste Woche am 2. April, in welcher sich alles um die Switch 2 drehen wird, sollen in der App auch noch mehr Infos zur Konsole enthüllt werden. Details aus dieser Direct bekommt ihr natürlich dann auch hier bei uns.

