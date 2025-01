Gewinnspiele – Wir verlosen 1x ‚Glorious Gaming Model O 2 Mini Gaming Maus-Set‘

Schnell wie der Blitz: Mit hybrider Konnektivität über 2,4-GHz-Funk & Bluetooth bietet die Model O 2 Wireless pfeilschnelle Leistung sowie die Möglichkeit, über einen Kippschalter unten an der Maus nahtlos zwischen den beiden Modi zu wechseln. 110 Stunden Highspeed-Gaming im 2,4-GHz-Modus oder 210 Stunden Nutzung über Bluetooth 5.2 LE* (*Messung bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung). Sensor der nächsten Generation: Für pfeilschnelle Geschwindigkeiten gebaut, bietet der BAMF 2.0 Sensor Tracking mit 650 IPS, 50 G Beschleunigung und bis zu 26.000 DPI Auflösung, um Ihnen das höchste Maß an Zuverlässigkeit und Kontrolle zu ermöglichen. Motion-Sync liefert Ihnen präzisestes Maus-Tracking sowie perfekte Synchronität zwischen Maus- und Cursor-Bewegung.

68 g superleichtes Tempo: Die Model O 2 Wireless ist noch leichter gebaut als das Original Model O Wireless und bietet mit ihren 68 g noch mühelosere, präzise Zielverfolgung. Weniger Gewicht, mehr Kontrolle. Konsistente Klicks: Das neue Design mit geteilten Tasten, kombiniert mit unseren eigenen, auf 80 Mio. Klicks ausgelegten Glorious-Schaltern, sorgt für knackiges, zuverlässiges Klicken, egal, wo Sie drücken. Die Maus verfügt über Technik zu Vermeidung von Bewegungen vor und nach dem Verschieben, und bietet Ihren Fingern stets eine klare Taktilität und höchste Reaktionsschnelle. Optimiertes Design: Das Gehäuse der Model O 2 Wireless hat kleinere Löcher, was für mehr Haltbarkeit und Komfort sorgt. Die Grifffestigkeit der neuen Oberflächentextur bietet außerdem bessere Kontrolle über die Maus. Die für beide Hände geeignete Form passt zu Spielern mit mittelgroßen bis großen Händen, egal, ob sie Klauen- oder Fingerspitzengriff bzw. volle Handauflage bevorzugen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was gibt es zu gewinnen?

Ein guter Start für's PC-Gaming Wir verlosen zusammen mit Glorious Gaming ein Gaming Maus-Set für den perfekten Start in das neue Gaming-Jahr 2025 für euch. Gewinner:in 01: 1x Glorious Gaming Model O 2 Mini Gaming Maus-Set bestehend aus folgenden Produkten: Glorious Gaming Model O 2 Mini Wired Mouse Glorious Gaming Stitched Cloth Mouse Pad XL 16 x 18 Heavy Angebot GLORIOUS Gaming Model O 2 Wireless Gaming Mouse – 2,4 GHz & Bluetooth hybrid, superleichte 68 g, Lange Akkulaufzeit, 26 k BAMF 2.0 Sensor, RGB-Beleuchtung, beidhändig, 6 Tasten, PTFE-Füße – Weiß Schnell wie der Blitz: Mit hybrider Konnektivität über 2,4-GHz-Funk & Bluetooth bietet die Model O 2 Wireless pfeilschnelle Leistung sowie die Möglichkeit, über einen Kippschalter unten an der Maus nahtlos zwischen den beiden Modi zu wechseln. 110 Stunden Highspeed-Gaming im 2,4-GHz-Modus oder 210 Stunden Nutzung über Bluetooth 5.2 LE* (*Messung bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung)

Sensor der nächsten Generation: Für pfeilschnelle Geschwindigkeiten gebaut, bietet der BAMF 2.0 Sensor Tracking mit 650 IPS, 50 G Beschleunigung und bis zu 26.000 DPI Auflösung, um Ihnen das höchste Maß an Zuverlässigkeit und Kontrolle zu ermöglichen. Motion-Sync liefert Ihnen präzisestes Maus-Tracking sowie perfekte Synchronität zwischen Maus- und Cursor-Bewegung.

68 g superleichtes Tempo: Die Model O 2 Wireless ist noch leichter gebaut als das Original Model O Wireless und bietet mit ihren 68 g noch mühelosere, präzise Zielverfolgung. Weniger Gewicht, mehr Kontrolle.

Konsistente Klicks: Das neue Design mit geteilten Tasten, kombiniert mit unseren eigenen, auf 80 Mio. Klicks ausgelegten Glorious-Schaltern, sorgt für knackiges, zuverlässiges Klicken, egal, wo Sie drücken. Die Maus verfügt über Technik zu Vermeidung von Bewegungen vor und nach dem Verschieben, und bietet Ihren Fingern stets eine klare Taktilität und höchste Reaktionsschnelle.

Optimiertes Design: Das Gehäuse der Model O 2 Wireless hat kleinere Löcher, was für mehr Haltbarkeit und Komfort sorgt. Die Grifffestigkeit der neuen Oberflächentextur bietet außerdem bessere Kontrolle über die Maus. Die für beide Hände geeignete Form passt zu Spielern mit mittelgroßen bis großen Händen, egal, ob sie Klauen- oder Fingerspitzengriff bzw. volle Handauflage bevorzugen. *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Warum für dich? Warum möchtest du das Gaming Maus-Set von Glorious Gaming unbedingt gewinnen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 21. Januar 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Glorious Gaming für die Bereitstellung der Preise.