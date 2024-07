Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 2.2024

Es ist der 1. Juli und wir starten mit der Releasevorschau direkt in ein Sommerloch. Ja, ihr habt richtig gelesen, in der ersten Sommerwoche ist auf dem Spielemarkt gerade etwas die Dürre eingetroffen. Ganz sechs Videospiele können wir euch heute zeigen, aber das macht die Auswahl vielleicht ein klein wenig leichter, was man denn davon gerne zocken möchte.

Das Sommerloch in der Releasevorschau

Kingdom, Dungeon, and Hero (PC) – 1. Juli

Eine komplexes Taktikspiel über ein Fantasy-Königreich.

Final Fantasy XIV Online: Dawntrail (PC, PS4, PS5) – 2. Juli

Der nächste DLC für das Online-JRPG.

Hot Blood (PC, PS4, PS5, Switch) – 2. Juli

Als Cheerleaderin im knappen Outfit und mit Baseballschläger ausgestattet kloppt ihr Zombies zu Brei in feinster Low-Poly-Optik.

The First Descendant (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. Juli

Ein Looter-Shooter mit RPG-Elementen und gigantischen Roboter-Kolossen.

Outlanders 2: Second Nature (PC) – 3. Juli

Runde zwei des knuffigen Aufbauspiels.

Zenless Zone Zero (PC, PS5) – 4. Juli

Stylische Anime-Figuren wehren sich mit einem Mix aus Nahkampf und Schusswaffen gegen eine Roboter-Invasion.

Tja, wie gesagt, eine etwas kürzere Releasevorschau. Nichtsdestotrotz sehen diese Spiele doch gar nicht so schlecht aus, oder? Schauen wir mal, ob wir nächste Woche eine etwas größere Spielepalette für euch bereit haben.

Titelbild: 2024 © Hoyoverse | 2024 © Square Enix

