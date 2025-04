DOOM: The Dark Ages: Story statt Splatter? Das neue Doom überrascht mit kinoreifer Handlung

Mit Doom: The Dark Ages bringen Bethesda und id Software am 15. Mai 2025 den legendären Doom Slayer zurück. Doch dieses Mal mit einer überraschend starken erzählerischen Handlung. Der neueste Teil der Shooter-Reihe wird nicht nur durch seine brutale Action überzeugen, sondern auch durch eine filmreife Story und ein atmosphärisch dichtes Setting, das Spieler:innen in ein finsteres Mittelalter voller Höllenmonster und Kriegsmaschinen entführen wird.

Prequel mit epischer Handlung: Die Legende des Doom Slayer beginnt

Doom: The Dark Ages dient als Prequel zu Doom (2016) und Doom Eternal (2020). Anders als die bisherigen Spiele verlagert sich die Handlung in eine mittelalterlich inspirierte Welt, in der die Menschheit unter der ständigen Bedrohung dämonischer Invasionen steht.

Die Geschichte dreht sich um den Konflikt zwischen der Unterwelt und den letzten Bastionen der Menschheit. Als ein mächtiger Dämonenfürst versucht, ein mystisches Relikt zu erlangen, das den Höllenkreaturen unaufhaltbare Macht verleihen könnte, greifen die Menschen zum letzten Mittel – sie reaktivieren den Doom Slayer.

Laut dem neuen Trailer erwarten Fans nicht nur zahlreiche epische Kämpfe, sondern auch eine durchdachte Story mit cineastischer Inszenierung. Die Handlung soll sowohl in Zwischensequenzen als auch durch In-Game-Events erzählt werden und den Doom Slayer als Mythos und Symbol der Hoffnung neu definieren.

Neue Gameplay-Features: Glory-Kills, Mittelalterwaffen & Drachenreiten

Spielerisch bleibt sich Doom: The Dark Ages treu – rasant, brachial, kompromisslos. Gleichzeitig bringt das Spiel frischen Wind mit erweiterten Mechaniken:

Erweiterte Glory-Kills: Die ikonischen Finishing-Moves wurden überarbeitet und an das mittelalterliche Setting angepasst.

Die ikonischen Finishing-Moves wurden überarbeitet und an das mittelalterliche Setting angepasst. Neue Waffen: Statt Hightech gibt es jetzt stilechte Ausrüstung wie einen zerstörerischen Morgenstern und eine kreischende Schildsäge.

Statt Hightech gibt es jetzt stilechte Ausrüstung wie einen zerstörerischen Morgenstern und eine kreischende Schildsäge. Neuerungen im Movement: Mit einem mechanischen Drachen als Reittier und einem gigantischen Mech im Kampf gegen Dämonenhorden erreicht das Gameplay neue Dimensionen.

Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer sich für die Premiumversion entscheidet, erhält zwei Tage früheren Zugang, ein digitales Artbook, den Soundtrack, einen Kampagnen-DLC sowie das exklusive Skinpaket „Göttlichkeit“. Zudem wird das Spiel direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Titelbild: 2025 © Bethesda