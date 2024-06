Disney Epic Mickey: Rebrushed – Das Veröffentlichungsdatum ist näher als gedacht

Disney Fans aufgepasst! Gemeinsam mit Mickey Mouse könnt ihr euch bald auf ein aufpoliertes Abenteuer begeben. In Disney Epic Mickey: Rebrushed begebt ihr euch auf die Spuren des Originals aus dem Jahr 2010. In diesem kreativ künstlerischem 3D Plattformer erkundet Mickey das Wasteland und trifft dort auf allerlei vergessene Disney Figuren. Jetzt wurden in einem vor kurzem veröffentlichten Trailer das Releasedatum sowie Vorbestellerboni bekannt gegeben.

Disney Epic Mickey: Rebrushed erscheint am 24.9.2024

In einem jüngst veröffentlichten Trailer verkündete Creative Director Warren Spector das Veröffentlichungsdatum vom aufpolierten Mickey-Abenteuer. Am 24. September ist es soweit. Dann könnt ihr euch erneut mit Mickey auf eine abenteuerliche Reise begeben. Ausgestattet mit einem magischen Pinsel erkundet ihr das Wasteland, Heimat vergessener Disney Figuren.

Vorbestellerboni wurden in dem Trailer ebenfalls bekannt gegeben. Euch erwartet ein kostenloses Kostümpaket sowie 24-Stunden Early Access zum Spiel. Das Kostümpaket beinhaltet unter anderem ein Steamboat Willie sowie ein Footballer-Kostüm. Werdet ihr zuschlagen?

Disney Epic Mickey: Rebrushed - PlayStation 5 Erkunde ein neu gestaltetes Wasteland voller zeitloser Disney-Charaktere und ihren Geschichten.

Nutze den magischen Pinsel: Farbe zum Erschaffen, Verdünner zum Verändern. Jede Entscheidung beeinflusst deine Geschichte.

Triff Oswald den glücklichen Hasen, Disneys ursprünglichen Star, in einer prächtigen, Story-basierten Welt.

Genieße weiterentwickeltes Gameplay mit neuen Fähigkeiten und verbesserter Grafik in einer klassischen Kulisse.

Micky verfügt über neue Moves wie das Preschen, den Bodenstampfer und das Sprinten.

