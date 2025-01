Nintendo eShop – In den wöchentlichen Highlights werden Fäuste, Lichtschwerter und Zaubersprüche geschwungen

Nintendo hat mal wieder die Empfehlungen in ihren Nintendo eShop Highlights veröffentlicht. Vorgestellt werden drei Spiele, die ihren Weg auf die Switch finden, darunter ein Kampfspiel, ein Spiel aus dem Star Wars-Franchise und eine Metroidvania-Fortsetzung.

Ein altes, ein sehr altes und ein neues Spiel im Nintendo eShop

Gestartet wird mit Guilty Gear -Strive-, einem 2021 erschienenen 2.5D Kampfspiel, welches natürlich die bekannte Reihe weiterführt. Arc System Works haben ein Händchen für Kampfspiele im Anime-Stil und so ist auch dieser Titel keine Ausnahme und bietet schön präzise Faustkampfaction mit einer Menge bombastischer Fähigkeiten. Dazu wird im Februar eine neue Kämpferin namens „Queen Dizzy“ veröffentlicht, die kostenlos heruntergeladen werden kann.

Noch weiter in die Vergangenheit gehen wir mit Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles, welches 2000 veröffentlicht wurde. Es spielt zur Zeit von Episode I: Die dunkle Bedrohung und ist ein Actionspiel, welches auch im Koop gespielt werden kann, auch lokal. Zum Anlass des 25-jährigen Jubiläums dieses Titels kommt er nun auch auf die Switch. Zieht also alleine oder zu zweit los und schwingt euer Lichtschwert.

Zuletzt gibt es aber auch ein gänzlich neues Spiel, nämlich ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist. Das Metroidvania ist die Fortsetzung des 2021 erschienenen Titels ENDER LILIES: Quietus of the Knights und schickt euch in das Rauchland. Dort müsst ihr mit Protagonistin Lilac fiese Homunkuli besiegen, deren Seelen euch dann im Kampf mit magischen neuen Fähigkeiten zur Seite stehen. Ein düsteres Metroidvania mit einzigartigem Grafikstil.

