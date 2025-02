Cralon – Neues Spiel der Gothic-Macher

Cralon dürfte ein Spiel sein, welches alle Fans der Gothic-Reihe im Auge behalten sollten. Es ist nämlich das Erstlingswerk des Indiestudios Pithead Studio, welches von Björn und Jennifer Pankratz geführt wird. Falls es da nicht direkt klingelt, helfen wir euch kurz auf die Sprünge: Die Zwei sind ehemals bei Piranha Bytes tätig gewesen und haben federführend an Spielen der Gothic-, Risen- und Elex-Reihe mitgearbeitet. Nun gibt es also einen ersten Einblick in ihr erstes eigenes Indie-Spiel.

Kann Cralon den Piranha Bytes-Geist verkörpern?

Als Fan bzw. ehemaliger Fan von Piranha Bytes hatte man es zuletzt nicht leicht. Zunächst war Elex 2 eine richtige Enttäuschung für viele Fans und es war nicht in Aussicht, dass die Ruhrpottentwickler mal zu ihrer alten Stärke zurückfinden würden. Und dies sollte sich bewahrheiten, denn im vergangenen Jahr wurde das Studio aus Essen geschlossen.

Doch es ist nicht alles schlecht für Gothic-Fans, schließlich befindet sich das Remake in voller Entwicklung und dürfte ein nostalgischer Trip in die Minenkolonie von Khorinis werden. Und auch für die ehemaligen Mitarbeiter*innen ist das Ende des Studios ein Neuanfang. Das Eherpaar Pankratz gründete Pithead Studios, wo sie auf ihrem Youtube-Kanal wöchentlich Videos posten und gleichzeitig an ihrem ersten eigenen Spiel arbeiten.

Mit einem kurzen Trailer wurde dieses Spiel nun enthüllt. Cralon wird ein 3D-Dungeon Crawler, der wohl gänzlich Unter Tage spielen wird. Ja, die Ruhrpottentwickler, die ihr Studio nach einem Begriff aus dem Bergbau gewählt haben, machen ein Spiel, welches euch in eine verlassene Mine schickt. Tageslicht wird also Seltenheit sein. Dafür begegnet ihr unter der Erde fiesen Monstern, schrulligen Charakteren und vor allem vielen Rätseln und Puzzles. Das Spiel setzt auf eine düstere Atmosphäre und sogar wenige Horror-Elemente.

Wir bleiben gespannt, wieviel Gothic am Ende in diesem Spiel steckt oder ob Jenny und Björn es schaffen, sich ein wenig von ihrem alten Dämon (Ha, versteht ihr?) loszulösen. Besonders Björn wurde von der Fancommunity nicht wenig dafür mitverantwortlich gemacht, dass die Serie und auch die nachfolgenden Spiele nie wieder zu alter Stärke zurückfinden konnten.

Wir wünschen jedenfalls viel Erfolg mit dem neuen Spiel. Persönlich werde ich ein wenig an Arx Fatalis erinnert, welches 2002, also genau ein Jahr nach Gothic und zeitgleich mit Gothic 2, veröffentlicht wurde und auch ein düsteres Rollenspiel darstellt, welches komplett unter der Erde spielt. In einem Short aus September 2024 nannten Björn und Jenny das Spiel auch als große Inspiration.

Wenn wir mehr über Cralon erfahren, lassen wir es euch natürlich wissen. Selbstverständlich gibt es bei so einer frühen Ankündigung noch keinen Releasetermin, auf Steam kann das Spiel aber bereits gewishlisted werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Pithead Studios

Titelbild: 2025 © Pithead Studios