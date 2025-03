Playstation – Weitere Entlassung nach Live-Service-Flop

Sony setzt weiter den Rotstift an. Playstation greift zu weiteren Entlassungen, trotz einer eigentlich ganz stabilen internen Lage. Besonders betroffen ist dieses Mal die Abteilung Visual Arts (PSVA), die eng mit Naughty Dog zusammenarbeitete.

Playstation will Effizienz steigern

Wie ein Bericht von Kotaku zeigt, mussten mehrere Mitarbeiter ihren Posten räumen – darunter auch Personen, die an einem kürzlich eingestellten Live-Service-Projekt von Bend Studio gearbeitet hatten. Laut einer internen Quelle beschränken sich die Kündigungen jedoch nicht nur auf dieses Projekt. Den betroffenen Angestellten wurde mitgeteilt, dass ihr letzter Arbeitstag der 7. März 2025 sein wird.

Die Kündigungen bei Visual Arts sind Teil einer umfassenderen Restrukturierung der PlayStation-Abteilung. Bereits zuvor wurden mehrere Projekte eingestellt, darunter das Live-Service-Spiel von Bend Studio sowie ein mutmaßlicher Multiplayer-Titel im „God of War“-Universum, der sich bei Bluepoint Games in Entwicklung befand.

Ein wesentlicher Grund für diesen Kurswechsel liegt in dem Scheitern von Concord. Das Live-Service-Game war ein Multi-Millionen Projekt, welches aber schon nach zwei Wochen nach Veröffentlichung eingestellt wurde. Das verantwortliche Studio, Firewalk Studios, wurde bereits geschlossen.

„Wir überprüfen jedes Projekt sehr genau und legen dabei besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit unserer Investitionen“, erklärte Hermen Hulst bereits im vergangenen Jahr bei einer Geschäftsbesprechung. Vor allem das Outsourcing und die Verlagerung von Projekten in kostengünstigere Regionen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Insbesondere die steigenden Produktionskosten für AAA-Spiele setzen viele Studios unter Druck, effizienter zu wirtschaften. Diese Entwicklungen haben nicht nur bei PlayStation, sondern auch bei anderen führenden Publishern zu einem Stellenabbau geführt.

Quelle: Kotaku