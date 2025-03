Kinovorschau – Diese Filme starten im März 2025

Es ist endlich wieder soweit: In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Der März 2025 startet stark mit dem Fantasy-Abenteuer In the Lost Lands mit Milla Jovovich und Dave Bautista in den Hauptrollen. Am 21. März geht es dann fantastisch weiter mit der Realverfilmung von Schneewittchen. Wer es lieber etwas düsterer haben möchte, kann sich auf den Horror-Thriller The Woman in the Yard freuen. Außerdem werden diesen Monat einige Dokumentarfilme auf der großen Leinwand zu sehen sein, wie Ein Tag ohne Frauen und Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert. Das diesmonatige Anime-Highlight ist Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning-.

6. März:

Mickey 17 (Science Fiction)

Flow (Abenteuer/Animation)

In the Lost Lands (Fantasy)

Bolero (Biopic)

Das kostbarste aller Güter (Animation)

Love Hurts – Liebe tut weh (Action/Komödie)

The Art of Destruction (Dokumentation)

September & July (Drama)

Les Indésirables – Die Unerwünschten (Drama)

When will you Marry? (Komödie)

Sisterqueens (Dokumentation)

11. März:

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- (Anime)

13. März:

Für immer hier (Drama)

Köln 75 (Biopic/Drama)

Ein Tag ohne Frauen (Dokumentation)

Bonhoeffer (Biopic/Drama)

Der Prank – April, April (Abenteuer)

The Critic (Krimi/Drama)

Die Schattenjäger (Thriller/Drama)

Sterben ohne Gott (Dokumentation)

Nina und das Geheimnis des Igels (Animation)

18. März:

Becoming Led Zepplin (Dokumentation)

19. März:

Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert (Dokumentation/Konzert)

21. März:

Schneewittchen (Fantasy/Realverfilmung)

27. März:

Beating Hearts (Musical/Drama)

The Woman in the Yard (Horror/Thriller)

Riff Raff – Verbrechen ist Familiensache (Krimi/Komödie)

Funny Birds – Das Gelbe vom Ei (Drama/Komödie)

Stasi FC (Dokumentation)

The End (Drama)

Y2K (Horror/Komödie)