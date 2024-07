Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Endless Ocean Luminous (Nintendo Switch)

Entdecke eine atemberaubende Unterwasserwelt voller majestätischer Meerestiere und geheimnisvoller Orte. Erkunde farbenfrohe Korallenriffe sowie düstere Höhlen und erlebe die Faszination des Meeres in jedem Detail. Beobachte Delfine, Wale, Haie und unzählige andere Meereslebewesen in ihrem natürlichen Lebensraum. Lerne ihre einzigartigen Verhaltensweisen kennen und interagiere mit ihnen. Erkunde die Tiefen des Meeres auf eigene Faust oder tauche online mit bis zu 30 Spielern. Grüße deine Tauchgenossen mit besonderen Gesten und geht gemeinsam auf Entdeckungsreise. Halte deine schönsten Momente mit der Kamera fest und erstelle beeindruckende Fotoalben deiner Unterwasserabenteuer. Teile deine besten Fotos online mit Freunden und der Community. Lass dich von der beruhigenden Atmosphäre der Unterwasserwelt verzaubern und genieße die meditativen Klänge des Meeres. Endless Ocean Luminous bietet eine willkommene Abwechslung vom stressigen Alltag.

Finde den Spielstil, der dir gefällt – ob du dich von den Meeresströmungen treiben lässt oder in die Tiefe abtauchst. Schwimme entspannt durchs Meer oder katalogisiere akribisch jedes Lebewesen, das du findest – du entscheidest, allein oder in Online-Expeditionen von bis zu 30 Spielern.

Natürlich haben wir uns das Spiel schon genauer angeschaut und viele der über 550 Meeresbewohner liebgewonnen.

Unsere fünf Lieblings-Tiere aus Endless Ocean Luminous

Delfin

Delfine sind intelligente und verspielte Meeressäuger, die oft in Gruppen leben und bekannt für ihre Akrobatik und Kommunikationsfähigkeiten sind. Der Große Tümmler ist eine der bekanntesten Arten und wird oft in Aquarien und Shows gehalten. Delfine sind in nahezu allen Ozeanen und Meeren der Welt zu finden, von Küstenregionen bis hin zu offenen Ozeanen.

Meeresschildkröte

Meeresschildkröten sind uralte Reptilien, die seit Millionen von Jahren die Ozeane bewohnen. Die Grüne Meeresschildkröte ist eine der bekanntesten Arten und kann bis zu 1,5 Meter lang werden. Meeresschildkröten sind in warmen Meeren weltweit verbreitet und kommen oft an Stränden zum Nisten an Land.

Walhai

Der Walhai ist der größte Fisch der Welt und kann beeindruckende Längen von bis zu 12 Metern erreichen. Trotz seiner Größe ist er ein sanfter Riese und ernährt sich hauptsächlich von Plankton. Der Walhai ist in tropischen und warm-gemäßigten Ozeanen auf der ganzen Welt zu finden, besonders in offenen Gewässern und an Küstenriffen.

Mantarochen

Der Mantarochen, auch als Riesenmanta bekannt, ist der größte Rochen und kann eine Spannweite von bis zu 7 Metern erreichen. Diese majestätischen Kreaturen sind für ihre anmutigen Bewegungen und ihre Filterernährung bekannt. Mantarochen leben in tropischen und subtropischen Gewässern und sind häufig in der Nähe von Korallenriffen und küstennahen Gebieten anzutreffen.

Clownfisch

Beliebt durch seine auffällige orange-weiße Färbung und symbiotische Beziehung zu Seeanemonen. Bekannt aus Filmen wie “Findet Nemo”. Flache Riffe in den tropischen Gewässern des Pazifischen und Indischen Ozeans.

© 2024 Nintendo Deutschland GmbH / Releasetermin für Nintendo Switch: 02. Mai 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Der Ozean ruft für drei neue Taucher*innen Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland insgesamt drei Exemplare des neuen Spiels Endless Ocean: Luminous für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x Endless Ocean: Luminous (für die Nintendo Switch) Angebot Endless Ocean Luminous Dieses Spiel enthält eine 7-tägige Testphase für Nintendo Switch Online, in der du auch alle Online-Funktionen testen kannst!

Tauche ab und erkunde eine Unterwasserwelt voller Geheimnisse. Hol tief Luft und lass dich hinabtragen in die Verborgene See, ein unerforschtes Gewässer, das bei jeder Tauchreise mit neuen Entdeckungen verzaubert

Finde und erforsche mehr als 500 Arten von Meeresbewohnern – manche davon ausgestorben geglaubt, andere gar nur aus Legenden bekannt!

Was muss ich für einen Gewinn tun?

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Der Lieblings-Meeresbewohner Welches Lebewesen aus dem Meer findest du am besten und warum?

Die Teilnahmebedingungen

