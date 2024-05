Alle Aussteller der gamescom 2024 im Überblick

Es ist wieder soweit! Mit der gamescom 2024 lockt die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik nach Köln. Zahlreiche Aussteller vor Ort zeigen neueste Spiele und Hardware. Damit ihr im Überblick habt, wer vor Ort ist, haben wir auch in diesem Jahr wieder eine Übersicht über alle Aussteller.

Wie in jedem Jahr erstellen wir eine List über alle Publisher/ Studios, die an der gamescom teilnehmen und wo sie zu finden sind. Die List wird fortlaufend aktualisiert und wird sich in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach entsprechend füllen, sobald die Zu- oder Absagen der Publisher vorliegen. Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.

Aktueller Stand dieses Beitrags: 24. Mai 2024 Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme. Redakteur: Christian Koitka

Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2024

Bereits bestätigte Teilnehmer in der Entertainment Area:

Aussteller Wo zu finden? Was wird gezeigt? Blizzard Entertainment noch nicht bekannt noch nicht bekannt DX Racer noch nicht bekannt Das neueste Sortiment an Gaming-Stühlen Giants Software noch nicht bekannt noch nicht bekannt Indie Arena Booth Halle 10 noch nicht bekannt Pearl Abyss noch nicht bekannt Red Desert

Crimson Desert Ubisoft noch nicht bekannt noch nicht bekannt

Die Hallenübersicht

Noch gibt es keine offizielle Hallenübersicht. Aufgrund der drastisch gestiegenen Ausstellungsfläche in diesem Jahr gegenüber 2023, könnte der Hallenplan von dem im vergangenen Jahr abweichen.

Diese Teilnehmer haben bekannt gegeben, dass sie nicht auf der gamescom 2024 sein werden:

Nintendo

