Alle Infos zur gamescom 2024

Wie jedes Jahr findest du bei uns das komplette Paket an Infos rund um die gamescom 2024. Ob Öffnungszeiten, Anfahrt, Ticketpreise, Programm oder Aussteller, wir halten dich auf dem Laufenden. Dazu findest du in diesem Beitrag eine Übersicht der wichtigsten Themen rund um die Gaming-Messe. Ausführlichere Infos findest du außerdem in weiteren Artikeln, die wir hier verlinken.

2022 gab es das Corona-Comeback, 2023 war man bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau. 2024 erwartet uns die größte gamescom aller Zeiten. Mehr Aussteller, mehr Fläche, aber auch mehr Besucher? Damit du weißt, ob du zur Messe kommen solltest, haben wir alle wichtigen Infos in unserer bekannten Übersicht zusammengetragen, damit deine Messe-Reise auch perfekt geplant ist und du auf alles vorbereitet bist.

Aktueller Stand dieses Beitrages: 24. April 2024 Dieser Beitrag wird stetig aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme. Redakteur: Christian Koitka

Inhaltsverzeichnis

Öffnungszeiten der gamescom 2024

Die gamescom 2024 findet vom 21. August 2024 bis 25. August 2024 in Köln statt. Dann öffnen wieder die Pforten der Koelnmesse in Deutz. Privatbesucher können sich in der entertainment area aber erst ab dem 22. August 2024 herum tummeln. Mit einer Ausnahme. Denn auch in diesem Jahr gibt es für einen nicht unerheblichen Aufschlag auch am eigentlichen Fachbesucher- und Medientag Zugang zur Messe.

Die entsprechenden Bereiche stehen an den jeweiligen Messetagen wie folgt offen:

Öffnungszeiten Privatbesucher | entertainment area (Hallen 5-10):

Mittwoch, 21. August 2024 – 13 Uhr – 19 Uhr (Einlass nur mit Wild Card)

Donnerstag, 22. August 2024 – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 23. August 2024 – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 24. August 2024 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sonntag, 25. August 2024 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbesucher | business area (Hallen 2-4):

Mittwoch, 21 August 2024 – 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Donnerstag, 22. August 2024 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 23. August 2024 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Dadurch, dass die gamescom Opening Night Live 2024 bereits am Dienstagabend, dem 20. August 2024 ausgestrahlt wird, eröffnet die gamescom von offizieller Seite schon ab dem 21. August 2024 in Köln.

Tickets für die gamescom 2024

Wie auch im letzten Jahr steigen die Preise. Die steigenden Preise machen auch vor der gamescom nicht Halt. Nach wie vor gibt es kein Kombi-Ticket für die gesamte Zeit. Stattdessen müsst ihr euch für jeden einzelnen Tag auch ein Ticket besorgen, an dem ihr dort sein wollt. Wie üblich wird es neben den Tageskarten ebenfalls Familientickets geben, die maximal fünf Personen inkludieren – zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7 bis 11 Jahren. Wieder verfügbar in diesem Jahr: die Abendkarte, die Euch zum reduzierten Preis von 9 Euro ab 16 Uhr Zugang zum Messegelände gewährt. Davon abgesehen dürfen Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahren, Schwerbehinderte und freiwillig Sozialdienstleistende auch dieses Jahr den Vorteilen eines ermäßigten Preises profitieren – ein spezieller Nachweis vorausgesetzt.

Eine Übersicht über die Ticketpreise findet ihr im Folgenden:

Ticket Preise 2023 (ermäßigt) Preise 2023 (ermäßigt) Tageskarte Donnerstag, Freitag oder Sonntag 29,50 € (ermäßigt: 21,00 €) 27 € (ermäßigt: 19,50 €) Tageskarte Samstag 39 € (ermäßigt: 29,50 €) 36 € (ermäßigt: 28 €) Tageskarte Familie Donnerstag, Freitag oder Sonntag 65 € 60 € Tageskarte Familie Samstag 81,50 € 75,00 € Abendkarte Donnerstag, Freitag oder Sonntag (ab 16 Uhr) 9,50 € 9 €

Abendkarte Samstag (ab 16 Uhr) 11,50 € 11 €

Als kleine Besonderheit erhalten Ticketkäufer auch dieses Jahr wieder ein Fahrticket für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Dieses erhaltet ihr in einer separaten E-Mail. Damit könnt ihr dann die Öffentlichen Verkehrsmittel im erweiterten Netz des Verkehrsbundes Rhein-Sieg (VRS) nutzen (2. Klasse). Ansonsten kommt ihr natürlich auch preisgünstig mit dem Deutschland-Ticket für 49 € nach Köln.

Alle gamescom areas in der Übersicht

Die Messe ist groß und voll. Aber was es im Detail eigentlich alles gibt, das kann man viel besser im Vorfeld recherchieren, als sich dann vor Ort durch die Massen zu kämpfen. Grundsätzlich unterteilt sich die Messe immer in verschiedene areas. Zum einen gibt es die business area. Die ist für uns als Presse beispielsweise interessant, um uns mit Entwicklerstudios oder Hardwareherstellern auszustauschen. Dies umfasst die Hallen 2-4, die für Privatbesucher nicht betretbar sind.

Der größte und vollste Bereich ist dagegen die entertainment area. Hier stellen zahlreiche Herstellern*innen Hardware und Spiele aus. Außerdem ist der Bereich meist insbesondere durch Bühnen, Musik oder Ausstellungsobjekte belebt. Dies umfasst meist die Hallen 6, 8 und 9.

Immer beliebter wird außerdem die Indie area. In Halle 10, genauer gesagt 10.2, findet ihr die Werke zahlreicher Indie-Studios. Nachdem dieser Bereich in den frühen Tagen noch überschaubar besucht war, herrscht hier mittlerweile richtig großer Andrang. In der gleichen Halle findet ihr außerdem die Retro area. Hier sind zahlreiche Fundstücke aus der Videospielgeschichte zu finden. Es handelt sich hier um einen Gemeinschaftsstand verschiedener Sammler*innen. Ebenfalls randvoll ist immer die Merchandise area. In Halle 5 findet ihr allerlei Nerdkram, den ihr erwerben könnt. Ob Figuren, T-Shirts, Trading Cards oder diverse andere Merch-Artikel. Ebenfalls bei Halle 5 findet ihr das Cosplay Village. Cosplayer*innen können sich hier connecten, an Workshops & Panels teilnehmen, als auch am Cosplay Contest teilnehmen.

Mindestens genauso hoch her geht es in der Event Arena. Dort finde sowohl Konzerte, als auch große E-Sports-Events statt. In der Halle 1 findet allerdings dann der Kontakt zu bekannten Content Creatorn statt , dank der Signing-Area. Zusätzlich gibt es dort auch verschiedene Speedrun-Challenges mit den Stars aus der Szene. Halle 1 splittet sich aber auch noch in einen exklusiven Bereich, welcher nur für ausgewählte Content Creator zugänglich ist.

Die gamescom Campus Area ist allerdings verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Hier gilt der Bildungsauftrag und man kann sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Gaming-Kosmos informieren, um vielleicht dem Traumjob in unserer aller Lieblingsbranche einen Schritt näher zu kommen. Zu guter Letzt sie der family & friends Bereich erwähnt. Denn die gamescom hat es sich auch auf die Fahne geschrieben Kinder und Familien in den Fokus zu rücken. Daher möchte man Inhalte und Streams für die ganze Familie bereitstellen und neue Technologien auf spielerische Art und Weise näher bringen.

Wo kann ich während gamescom 2024 übernachten?

Trotz dass Köln durch das Rhein-Ruhrgebiet für sehr viele Menschen sehr gut erreichbar ist, haben viele Menschen eine weite Anreise. Daher hilft eine passende Unterkunft, in der man für die Zeit entsprechend übernachten kann. Macht euch jedoch auf immense Preise gefasst. Immerhin ist der Andrang groß. Austeller*innen aus aller Welt reisen zu der Zeit nach Köln. Dazu viele Presse- und Medienvertreter, als auch Content Creator. Aber eben nicht zu vergessen: Viele Besucher*innen. Wir möchten euch trotzdem ein paar Tipps geben, die euch bei der passenden Wahl der Unterkunft helfen.

Sofern ihr kein Problem damit habt in Mehrfachunterkünften zu nächtigen, bietet die gamescom selbst Unterstützung an und hat eine passende Plattform, auf der ihr entsprechende Schlafmöglichkeiten finden könnt.

Auch für herkömmliche Hotelübernachtungen arbeitet die Gaming-Messe mit Partnern zusammen, die ihr über ein weiteres Portal buchen könnt. Ansonsten könnt ihr natürlich über diverse Portale wie Check24 oder Booking nach Möglichkeiten Ausschau halten. Ein nicht mehr ganz so geheimer Geheimtipp ist natürlich AirBnB. Hier ergattert man oftmals noch etwas günstigere Schlafmöglichkeiten.

Was euch aber viel Geld spart: Bucht keine Unterkunft direkt in Köln! Sofern ihr eine entsprechende Behausung in Bahnhofsnähe findet, könnt ihr auch Orte wie Bergisch Gladbach, Leverkusen, Bonn oder sogar noch Düsseldorf anpeilen. Je nachdem habt ihr von dort eine direkte Anreise von 15-40 Minuten zum Messegelände, spart aber oftmals erheblich an Geld im Gegensatz zu einer Unterkunft direkt in Köln.

Das gamescomCamp 2024 ist auch wieder zurück

Das gamescomCamp ist eine einfache Möglichkeit, alleine oder mit anderen Besucher*innen der gamescom zu zelten. Im Jugendpark in Köln habt ihr dabei vom 21. bis zum 28. August die Möglichkeit, einen Platz zu reservieren. Je nachdem, ob ihr Euer Zelt selbst mitbringt oder ein Feldbett mieten wollt, kommt unterschiedliche Kosten auf Euch zu. Ab 4 Übernachtungen erhaltet ihr sogar einen Rabatt von 7%. Hier findet ihr einmal eine Übersicht der Preise pro Übernachtung.

Mitnahme eines eigenen Zeltes – (Mo. (19.8) – Mi. (21.8) oder So. (25.8) – Mo. (26.8) 35 € Mitnahme eines eigenen Zeltes – Donnerstag bis Samstag 38 € Camp House (2 Personen) – Mindestbuchungsdauer: 5 Nächste 85€ (pro Nacht) Camp Bed (8 Personen) – (Mo. (21.8) – Mi. (23.8) oder So. (25.8) – Mo. (26.8) 44 € (pro Person) Schließfach mit Stromanschluss – Größe M (23cm x 12cm x 38cm) 6€ Schließfach mit Stromanschluss – Größe L (23cm x 43cm x 38cm) 8€

Was ist mit dem Gamescom City Festival 2024?

Letztes Jahr sorgte das Gamescom City Festival für gute Stimmung. Auch in diesem Jahr sollten wir Ähnliches erwarten dürfen. Sofern wir von wenig Veränderungen ausgehen, finden vom Freitag bis Sonntag auf der Bühne Hohenzollernring und der Bühne Rudolfplatz wieder zahlreiche Auftritte verschiedener Musik-Acts statt. Das Programm für 2024 ist allerdings noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Cosplay-Fans aufgepasst: 2024 gibt es erneut die cosplay village

Die gamescom 2024 wird erneut auf ein buntes Programm rund um das cosplay village bieten. Dort können sich Cosplayer*innen einmal mehr treffen, austauschen oder an Workshops teilnehmen. 4 Tage lang bietet die gamescom hier zahlreiche Aktivitäten. Fehlen darf der Cosplay Contest hier natürlich ebenfalls nicht. Auch wenn das genaue Programm noch nicht in Gänze vorgestellt wurde, gibt es auch bereits eine Übersicht zu den Kostümgestaltungsregeln. Wenig überraschend dürfen wieder einmal echte Waffen oder solche, die einer echten Waffe ähneln, nicht mitgeführt werden. Auch Gegenstände, die für andere Besucher*innen eine Gefahr darstellen, sind nicht erlaubt. Was im Zweifel erlaubt ist und was nicht, entscheidet letztlich das örtliche Sicherheitspersonal. Wie das genaue Programm aussehen wird, werden wir euch wissen lassen, sobald es hier die ersten Informationen gibt.

Der Jugendschutz und die Altersbändchen

Die Koelnmesse, Aussteller und Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (kurz USK) stellen wie immer Altersbändchen zur Verfügung. Damit wird ermöglicht, Besuchern jeglichen Alters zumindest einen Zutritt in alle Hallen zu gewähren. Jeder Aussteller muss sein gezeigtes Material (egal ob Hands-on-Demo oder Videos/Trailer) bis Anfang August der USK zur Sichtung vorlegen, um eine entsprechende Altersfreigabe zu erhalten. Nur mit entsprechenden Altersbändchen kann dann der jeweilige Stand besucht werden.Dabei werden auch Kontrollen von Behörden auf dem gesamten Messegelände gemacht. Auch wenn Eure Eltern Euch Spiele über Eure Altersklasse Zuhause spielen lassen, in der Öffentlichkeit ist dies nicht erlaubt und wird somit abgeblockt. Die Farben der Altersbändchen entsprechen den bekannten USK-Farben:

bis 12 Jahre = kein Band

ab 12 Jahren = grün

ab 16 Jahren = blau

ab 18 Jahren = rot

Der überwiegende Teil der Messe ist allerdings komplett ohne Bändchen begehbar. Wichtig ist ein Bändchen aber vor Allem, wenn man Spiele anspielen möchte. Kindern unter 4 Jahren sind jedoch grundsätzlich nicht auf der Messe gestattet, selbst in Begleitung der Eltern! Kinder zwischen 4 und 12 Jahre dürfen nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person zur gamescom, während Kinder ab 12 Jahren auch ohne Begleitperson hin dürfen.

Welche Bundesländer haben zur gamescom 2024 Ferien und wer muss dieses Jahr die Schulbank drücken?

Auch 2024 stellt sich im Rahmen der gamescom wieder die Frage: Muss ich zur Schule oder kann ich zur Messe? Auch wenn zu dem Zeitpunkt die meisten Bundesländer Sommerferien haben, müssen einige bereits wieder am Schulalltag teilnehmen. Wir haben euch alle Bundesländer aufgelistet, die zu jener Zeit Schulferien haben, die es euch zumindest zeitlich ermöglichen zur Messe zu kommen:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

Somit haben folgende Bundesländer im Messe-Zeitraum keine Ferien mehr:

Bremen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

So gelingt die Anreise zur gamescom 2024

Anreise per Auto

Viele Wege führen nach Rom. Naja, bzw. zur gamescom nach Köln. Der Kölner Ring ist eine Auto-Hochburg und der Verkehr dementsprechend dicht. Wir wollen euch dennoch bei der Anreise unterstützen. Dazu empfiehlt sich definitiv eine Navi-App, bzw ein Navigationssystem mit Echtzeit-Übermittlung der aktuellen Verkehrslage. Die Veranstalter*innen der Messe empfehlen hier erneut NUNAV, aber auch mit Google Maps, Sygic, Waze, Apple Karten oder TomTom gelangt ihr ans Ziel. Das Messegelände umfasst zudem reichlich Parkplätze, die sehr gut beschildert sind. Der Vorteil der NUNAV-App: Sie führt direkt zum Messe-Parkplatz! Der Verkehrskalender der Stadt Köln zeigt euch zudem, wo sich beispielsweise Baustellen, Speerungen oder Events befinden, damit ihr diese besser umfahren könnt. Wer mit E-Auto unterwegs ist, findet über folgende Website sogar eine Übersicht der entsprechenden Lademöglichkeiten.

Anreise per Bahn

Die Anreise per Bahn fällt, wie bereits auch im letzten Jahr, etwas eingeschränkter aus. Euer gamescom-Ticket enthält nämlich ausschließlich ein Ticket für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Dies umfasst neben Köln auch noch Bonn, sowie u.a. die angrenzenden Gebiete zwischen Radevormwald und Blankenheim. Für die wahrscheinlich meisten Besucher eignet sich das Ticket allein also nicht für die gesamte Reise. Dafür empfiehlt sich natürlich das Deutschland-Ticket, welches die 2. Klasse-Fernstreckenzüge überall in Deutschland, als auch den gesamten Nahverkehr abdeckt. Dieses kostet 49€ im Monat und bietet euch die höchstmögliche Flexibilität.

Über folgende Bahn-Verbindungen erreicht ihr die gamescom 2024 per Öffentlichen Nahverkehr:

Eingang Süd:

S-Bahn-Haltestelle “Köln Messe/Deutz”: Linien S6, S11, S12, S13

Straßen- und U-Bahn-Haltestelle “Köln, Bf Messe/Deutz (U)”: Linien 1 und 9

Eingänge Ost, West, Nord:

Straßen- und U-Bahn-Haltestelle “Koelnmesse, Köln-Deutz”: Linien 3 und 4

So kommt ihr vom Bahnhof zum Messegelände

Bahnhof Köln Messe/Deutz (Entfernung Koelnmesse: ca. 0,3 km):

Dies ist der ideale Bahnhof mit dem kürzesten, direkten Weg zur Messe. Der Eingang Süd ist dann fußläufig in ca. drei Minuten erreichbar. Von da an ist der Weg gut ausgeschildert. Im Zweifel gilt: Immer der Menge nach!

Kölner Hauptbahnhof (Entfernung Koelnmesse: ca. 1,5 km):

Hält dein Zug im Kölner Hauptbahnhof, hast du vier Möglichkeiten, die gamescom zu erreichen:

1. Fußläufig über die Hohenzollernbrücke

Verlasse den Kölner Hauptbahnhof über den Haupteingang. Der Zugang zur Hohenzollernbrücke liegt auf der Rückseite des Kölner Doms. Am Ende der Hohenzollernbrücke folgt der Beschilderung zur Koelnmesse.

2. Per Fähre den Rhein überqueren

Verlasse den Kölner Hauptbahnhof über den Ausgang „Breslauer Platz“. Wende dich nach rechts und gehe zum Rheinufer. Dort befindet sich die Anlegestelle der Fähre. Nach der Fahrt folgt bitte der Beschilderung zur Koelnmesse. Die Fähre verkehrt in der Zeit von Ostern bis Ende Oktober. Abfahrtzeiten können erfragt werden unter + 49 163 6863817, www.weisbarth.de (Weisbarth Fahrgastschiff GmbH).

3. Per S-Bahn vom Kölner Hauptbahnhof zum Bahnhof Köln Messe/Deutz

Am Kölner Hauptbahnhof fahren am Gleis 10 in kurzen zeitlichen Abständen S-Bahnen der Linien S 6, S 11, S 12 und S 19 Richtung Bahnhof Köln Messe/Deutz. Dieser Bahnhof liegt zum Eingang Süd.

4. Per Taxi zu vier Eingängen(Eingang Nord, Eingang Ost, Eingang Süd, Eingang West)

Verlasse den Kölner Hauptbahnhof über den Haupteingang.

Dort befindet sich ein Taxistand.

Anreise per Flugzeug

Wenn die Anreise doch noch weiter ausfällt, könnte ein Flug die bessere Wahl für euch sein. Hier stellt die gamescom meistens immer eine eigene Plattform mit vergünstigten Flügen zur Buchung bereit. Sobald diese online ist, werden wir es hier hinterlegen.

gamescom cares

Das Bewusstsein für Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch Diversität ist auch bei der gamescom stärker geworden und ein immer präsenteres Thema. Mit der “gamescom goes green”-Initiative hat man hier bereits ein groß angelegtes Nachhaltigkeitsprogramm initiiert. Das Programm wird insbesondere in den Bereichen Energie, Standbau, Essensangebot und dem gamescom forest noch weiter ausgebaut. Damit soll nachhaltig der CO2-Ausstoß der Messe reduziert werden. Der gamescom forest ist ein Waldgebiet von mittlerweile 25.000 km², welcher durch Spenden entsteht und weiter wächst. Über betterplace könnt auch ihr mit euren Spenden einen Beitrag leisten. Aber nicht nur die Umwelt ist ein Thema, sondern auch ein fairer und respektvoller Umgang mit allen Mitmenschen. Mit der safer space policy hat die gamescom eine umfangreiche Richtlinie zum sicheren und respektvollen Miteinander festgelegt. Zudem gibt es auch vor Ort Beratungsstellen hierzu. Auf der Messe sind weitere soziale Vereine und Organisationen, wie zum Beispiel “Gaming Aid”, “Gaming ohne Grenzen”, “Hier spielt Vielfalt” oder die “DKMS”. Eine komplette Übersicht findet ihr auf der gamescom Website.