gamescom 2024 – Bandai Namco stellt Programm für die Messe vor

Die Infos rund um die gamescom 2024 häufen sich und das Programm zur Kölner Gaming-Messe nimmt immer mehr Form an. Nun stellt auch Bandai Namco das Line-Up zur Messe vor und bringt einige spannende Titel mit.

Bandai Namco mit spannenden Titeln auf der gamescom 2024

Ein besonders heiß erwarteter Titel ist DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Der Brawler aus der Budokai-Tenkaichi-Reihe ist auch auf der Messe in Köln vertreten und kann angespielt werden, bevor das Game dann am 11. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series erscheint. Auch an Board ist Little Nightmares 3. Das atmosphärische Adventure mit Koop-Funktion kann bereits auf der gamescom genauer betrachtet werden, obwohl der Release erst im kommenden Jahr ist.

Den wohl am schwierigsten einzuschätzenden Titel stellt sicher Unknown 9: AWAKENING dar. Das Action-Adventure ist eine komplett neue IP und bietet einen spannenden Spagat zwischen verschiedenen Dimensionen. Der Titel erscheint schon im Herbst für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series, aber ist schon mit mehreren Stationen auf der Gaming-Messe vertreten. Insofern gibt es bereits einige Möglichkeiten auf Tuchfühlung zu gehen, ob die Titel im Vorfeld überzeugen können. Den Stand des Publishers findet ihr in Halle 6 beim Stand A20.

Dragonball - Sparking! ZERO Dragon Ball: Sparking! Zero bringt das legendäre Gameplay der Budokai-Tenkaichi-Serie auf eine völlig neue Stufe.

Nutze die Zerstörungskraft der stärksten Kämpfer, die jemals in Dragon Ball angetreten sind!

Erlerne und meistere eine unglaubliche Gruppe spielbarer Charaktere, jeder mit individuellen Fähigkeiten, Transformationen und Techniken.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Quelle: Bandai Namco

Bildquelle: 2024 © Bandai Namco