Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Paper Mario: Die Legende vom Äonentor plus Merchandise (Nintendo Switch)

Seit dem 23. Mai ist es soweit: Eines der begehrtesten Paper Mario-Spiele gibt sein Debüt auf der Nintendo Switch. Mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, dessen Originalversion zu den begehrtesten Gamecube Spielen überhaupt zählt, können wir uns nach nunmehr 20 Jahren erneut auf nach Rohlingen begeben, um die Sternjuwelen zu finden. Begleitet werden wir dabei von einem bunten Mix aus Kumpanen, die im Laufe von Marios Abenteuer ihre ganz eigene Geschichte mit uns teilen. Da wäre zum Beispiel Koopio der kleine tollpatschige Koopa, der das Schicksal seines verschollenen Vaters ergründen möchte.

Praktische Verbesserungen treffen auf altbewährten Charme

Das Remake der Gamecube-Version kommt logischerweise mit einigen Verbesserungen daher. Die verbesserte Grafik in Kombination mit dem neu arrangierten Soundtrack lassen den knapp 20 Jahre alten Titel in neuem Glanz erscheinen. Für eine niedrigere Einstiegshürde sorgt der Kampfcoach! Der tapfere Toad steht Neueinsteigern jederzeit mit praktischen Kampftipps zur Seite. Am meisten haben wir uns aber über das Röhren-Reise-System gefreut, welches es unserem Lieblingsklempner erlaubt, in bereits besuchte Gebiete zurückzukehren.

Ganz generell bietet sich mit dem Release von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor eine fantastische Gelegenheit das Abenteuer von Mario in Rohlingen entweder erneut oder zum aller ersten Mal in bester Qualität zu erleben. Nach Paper Mario: The Origami King werden sich mit Sicherheit viele Fans der Reihe über die Neuauflage freuen. Passend dazu verlosen wir für euch das Spiel samt Merchandise-Paket für eure Nintendo Switch!

© 2024 Nintendo Deutschland GmbH / Releasetermin für Nintendo Switch: 23. Mai 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Die Legende erwacht! Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland insgesamt drei Exemplare plus Merchandise des neuen Mario-Spiels für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (für die Nintendo Switch) plus Merchandise-Paket (bestehend aus Sticker, Magnetstickern, Diorama, Schlüsselanhänger) Paper Mario: Die Legende vom Äonentor Begib dich mit Mario und seinen Freunden auf die Suche nach dem legendären Schatz hinter dem Äonentor! Der Nintendo GameCube-Klassiker Paper Mario: Die Legende vom Äonentor kehrt mit überarbeiteter Grafik auf Nintendo Switch zurück.

Entdecke eine Papierwelt voller Überraschungen! Es erwartet dich unter anderem ein verwunschenes Dorf, in dem ewige Dunkelheit herrscht, hochspannende Detektivarbeit an Bord eines fahrenden Zuges und noch eine Menge mehr.

Was tun, falls dir auf deiner Reise Gegner über den Weg laufen? Stell dich ihnen im rundenbasierten Kampf und gib dein Bestes, um das anspruchsvolle Publikum zu beeindrucken. Je besser du dich schlägst, umso mehr Applaus gibt es!

Auf deiner Reise triffst du auf unterschiedlichste Charaktere, die dich auf deiner Reise begleiten werden. Mit ihren einzigartigen Fähigkeiten helfen sie dir bei der Suche nach den Sternjuwelen und verleihen deinen Abenteuern eine ganz persönliche Note.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Marios Begleiter Welchen Begleiter von Mario findest du bislang aus allen Super Mario-Spielen am coolsten und warum?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.