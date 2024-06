Deliver Us Home – Nach dem Mond und dem Mars geht es nun…nach Hause?

Entwicklerstudio Keoken hat Deliver Us Home angekündigt, welches nach Deliver Us the Moon und Deliver Us Mars nun bereits der dritte Teil ihrer Weltraumerkundungsreihe ist. Zwar haben die Spiele immer etwas in die Sci-Fi-Schiene geschlagen, haben mit dem Mond und dem Mars aber immerhin Himmelskörper als Setting gehabt, welche es auch wirklich gibt. Diesmal geht es aber anscheinend auf einen gänzlich neuen Planeten.

Deliver Us Home schickt uns auf die Suche nach einer neuen Heimat

Deliver Us the Moon und Deliver Us Mars waren beide schon etwas in der Zukunft angesetzt, in welcher die Erde kurz vor dem Zusammenbruch stand und die Menschheit nach einer neuen Heimat suchte. Nun befinden wir uns bereits im 23. Jahrhundert und die Menschheit hat die Erde bereits seit Ewigkeiten evakuiert. Wir sind damit beauftragt, einen neuen Planeten als permanente Bleibe für die Menschen zu erkunden.

Wir sind auf einem fremden Planeten gelandet und so ist es unsere Aufgabe, ihn zu erkundschaften. Einen Eindruck von der Atmosphäre dieses Planeten vermittelt der Trailer sehr gut, mit Sicherheit wird auch das Einsamkeitsgefühl, welches bereits bei den Vorgängern vorhanden war, eine große Rolle spielen.

Jetzt kommt der Haken an der Geschichte: Der Trailer ist keine Ankündigung für das Spiel selbst, sondern für das kickstarter-Projekt. Es wird am 11. Juni auf der Seite erscheinen und man kann es dann dort unterstützen. Ob und wann das fertige Projekt dann erscheint, steht noch in den Sternen.

Titelbild: 2024 © Keoken

Quelle: Keoken