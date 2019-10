Deliver us the Moon – Test zum einsamen Weltraumabenteuer

Wie unsere Erde in einigen Jahren aussehen wird, vermag wohl kaum einer zu sagen. Die Klimakrise ist in den heutigen Zeiten präsenter denn je und die Folgen bekommen wir bereits an vielen Orten der Erde zu spüren. Was das Ganze für die Zukunft bedeuten könnte und ein mögliches Szenario, welches daraus resultieren könnte, wird in Deliver us the Moon aufgegriffen. Das Weltraumadventure greift das Thema sehr gesellschaftskritisch auf und erzählt gleichzeitig eine mitreißende Story über Familie, Machtmissbrauch und menschliche Schwächen. Wir haben uns in den Weltraum gewagt und sind eine Reise zum Mond angetreten.

Der Mond soll die Erde retten

Wir schreiben das Jahr 2030 und sämtliche Ressourcen der Erde sind aufgebraucht. Das Wetter spielt verrückt und die Lebensverhältnisse sind überall auf der Welt nicht gerade angenehm. Die Weltmächte gründen die WSA, die World Space Agency, um im Weltraum nach Antworten zu suchen. Diese wird auf dem Mond gefunden in Form des neue entdeckten Elements Helium-3. Der Mond wird kolonialisiert, Helium-3 wird abgebaut und mittels eines revolutionären Transfersystems namens MPT (Microwave Power Transfer) zur Erde geschickt. Und so scheint, die Menschheit gerettet. Doch viele Jahre später gehen plötzlich überall die Lichter aus und der Kontakt zur Mondbasis bricht ab. Das Helium-3-Projekt scheint verloren, doch eine kleine Gruppe Forscher gibt nicht auf und arbeitet von einer Raketenbasis in der Wüste aus hart daran, die MPT wieder ans Laufen zu bekommen. Und so werdet ihr als Freiwilliger alleine auf den Mond geschickt, um herauszufinden, was geschehen ist und das Ganze wieder ins Lot zu bringen. Hier haben wir nur den Aufhänger des Spiels und selbst dieser ist schon interessant genug. Doch Deliver us the Moon hört dort nicht mit dem Storytelling auf. Sobald ihr die Raumstation auf dem Mond erreicht, deckt ihr nach und nach auf, was dort vorgefallen ist. Ihr werdet so in einen Thriller verwickelt, der mit spannenden Twists und emotionalen Momenten aufwartet und vor allem die Moral der Menschheit im Bezug auf die Klimakrise infrage stellt.

Rätselraten in der Schwerelosigkeit

Deliver us the Moon begleitet euch von der Raketenbasis auf der Erde bis hin zur Station auf dem Mond. Ihr erkundet eure Umgebungen, lest euch alle mögliche Notizen und Nachrichten durch und kommt so den Geschehnissen auf die Schliche. Immer wieder müsst ihr auch bestimmte Rätsel lösen, wie zum Beispiel den Strom einschalten, um bestimmte Türen öffnen zu können. An anderer Stelle müsst ihr euren Roboterkumpel wieder zusammenbauen, der euch hingegen später helfen kann. Ihr könnt ihn manuell steuern und so an Orte gelangen, die ihr selbst nicht erreichen könnt. Natürlich spielt auch die Schwerkraft eine große Rolle, wir sind schließlich im Weltraum. Und so bewegt ihr euch durch einige Abschnitte in der Schwerelosigkeit, besonders zu Beginn, wenn ihr die Raumstation das erste Mal betretet, ist dieses Erlebnis extrem aufregend. Ab und an wechselt das Spiel hier in die First Person, die dann jedoch nicht optimal ist. Hier haben wir das Gefühl, dass wir ein Kleinkind sind, weil wir nicht über die Armaturen schauen können. Nichtsdestotrotz sind diese schwerelosen First-Person-Abschnitte ein Highlight des Spiels. Die eben erwähnten Rätsel sind alle clever und erfordern ein wenig Hirnschmalz, jedoch nicht allzu viel. Sie halten sich also die Waage und sind eine gute Knobelei für zwischendurch. Auch die ganzen Fundstücke sind interessant, wenn ihr euch für die Story interessiert. Sie sind jedoch optional, ihr könnt also einige Aspekte der Geschichte verpassen, wenn ihr nicht alles untersucht. Etwas nervig ist, dass man die Audio- und Videoaufnahmen nicht vorspulen kann. So müsst ihr sie euch immer wieder ganz anhören, wenn ihr einen Aspekt noch mal erfahren wollt oder ihr an einer Stelle gestorben seid. Das ist bei den Videoaufzeichnungen besonders nervig, da ihr nicht weiterspielen könnt, bis diese Aufnahme zu Ende abgespielt wurde. Also lieber ignorieren, wenn ihr sie schon angeschaut habt.

Ihr seid allein

Was Deliver us the Moon am besten schafft, ist euch ein Gefühl der Einsamkeit zu vermitteln. Ihr seid komplett allein auf dem Mond, da helfen auch die Audioaufnahmen der ehemaligen Koloniebewohner nicht. Wenn ihr über die Mondoberfläche spaziert, so ganz ohne irgendwelche Geräusche, dann läuft einem schon ein Schauer über den Rücken. Das Spiel schafft es aber, trotz dieser einsamen Atmosphäre zu keinem Zeitpunkt langweilig zu werden. Stattdessen bestaunt man die Umgebung, sei es der Weltraum oder die verfallenen Ruinen der Mondkolonie. Ab und zu bleibt euch dazu jedoch keine Zeit, denn wenn ihr in Bereichen ohne Sauerstoff unterwegs seid, habt ihr selbstverständlich ein Zeitlimit. Ihr könnt zwar Sauerstoff finden, doch auch das ist limitiert. So stressig, wie das klingt, ist es jedoch nur bedingt, ihr habt im Normalfall genug Zeit, eure Aufgaben zu erledigen. Diese Abschnitte sind selten und im Normalfall ist Deliver us the Moon ein sehr ruhiges Adventure, welches eher Wert auf die einsame Atmosphäre legt als auf aufregende Action.