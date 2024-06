Goat Simulator 3 – Multiverse of Nonsense DLC stellt euch Capybara-Thanos vor

Goat Simulator 3 ist schon ein sehr selbstironisches Spiel, aber immer wenn man denkt, es kann nicht abgefahrener werden, kommt Entwickler mit einem überraschenden Trailer zu einem DLC namens Multiverse of Nonsense daher. Und eines können wir sagen: So viel “Nonsense”, also Blödsinn, auf einem Haufen haben wir selten gesehen.

Die Ziegen in Goat Simulator 3 haben das Multiversum entdeckt

Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, wenn wir den Trailer beschreiben müssten, den wir gesehen haben. Ihr könnt euch ja selbst ein Bild machen, wie immer ist der Trailer natürlich unten eingebettet. Wir sehen Dimensionsportale, die sich öffnen, Katzenmenschen, ein magischer fliegender Zug und etliche unterschiedliche Welten. Und dann wäre da noch das übermächtige Capybara, welches alle Infinity-Steine gesammelt hat. Das kann ja nur Chaos bedeuten.

Für viele lustige Spielstunden ist also gesorgt, auch wenn wir jetzt nicht groß über den Umfang des DLC erfahren haben. Der Trailer ist aber durchaus sehr gefüllt mit so vielen Sachen, dass wir uns sicher sind, dass Coffee Stain uns hier nichts halbherziges vor die Füße geworfen hat. Lange warten müssen wir auf den DLC auch nicht mehr, bereits am 19. Juni wird er veröffentlicht.

Titelbild: 2024 © Coffee Stain

Quelle: Coffee Stain