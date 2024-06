Life is Strange: Double Exposure – Max ist wieder da

Ganz überraschend wurde Life is Strange: Double Exposure angekündigt. Erstmals in der Geschichte der Adventure-Reihe kehrt eine alte Protagonistin wieder zurück. Nachdem wir bereits im ersten Teil von 2015 ihre Geschichte erlebt haben, schlüpfen wir nun ein weiteres mal in die Rolle von Max Caufield.

Max Fähigkeiten haben sich in Life is Strange: Double Exposure etwas verändert

In diesem neuen Teil spielen wir eine erwachsene Max Caufield, welche eine Karriere als Fotografin begonnen hat. Bereits im ersten Teil lief sie stets mit ihrer Polaroid-Kamera umher, also eine sinnvolle Entscheidung. Sie hat jahrelang ihre Fähigkeit, die Zeit zurück zu spulen, nicht mehr benutzt, aber als ihre Freundin Safi ermordet wird, sieht sie keine andere Wahl.

Doch als sie versucht, ihre Fähigkeit zu verwenden, bemerkt sie, dass diese sich verändert hat. Sie landet in einer Parallelwelt, in welcher Safi noch lebt. Nun gilt es also, in beiden Welten den Mörder zu überführen und vor allem in der zweiten Welt, den Mord an Safi zu verhindern. Wir erwarten wieder eine spannende und gefühlvolle Geschichte mit vielen Wendungen, charmanten Charakteren und bekanntem Adventure-Gameplay.

Bereits am 29. Oktober 2024 soll es losgehen, höchstwahrscheinlich wieder in Episodenform. Bestätigt ist dieser Fakt allerdings noch nicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2024 © Deck Nine

Life is Strange Arcadia Bay Collection (Switch) Drehe mit Max Caulfield die Zeit zurück und entdecke gemeinsam mit Chloe Price die Geheimnisse von Arcadia Bay

Verbesserte Charakteranimation mit Full Motion Capture für Gesichter (Life is Strange Remastered)

Überarbeitete, für Nintendo Switch optimierte Grafik für Charaktere und Umgebungen

Inhalt: Life is Strange Remastered und Life is Strange: Before the Storm Remastered

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Deck Nine