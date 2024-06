Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 24.2024

Wir befinden uns immer noch mitten im Summer Game Fest, wollen neben den ganzen Neuankündigungen aber natürlich nicht die Releasevorschau vernachlässigen. Denn während bei den ganzen Streams und Präsentationen eher Spiele angekündigt werden, deren Releasedatum noch etwas weiter entfernt liegt, haben wir dennoch auch diese Woche ein paar Spiele für euch. Die Anzahl ist diesmal aber recht überschaubar, trotzdem möchten wir diese paar wenigen Titel für euch auflisten.

Die Releasevorschau während des Summer Game Fest

Clothing Store Simulator (PC) – 10. Juni

Ein weiterer Simulator, in welchem ihr euer eigenes Geschäft führt, diesmal eine Kleidungsbotique.

Psychroma (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. Juni

Ein 2D-Adventure mit verstörenden Bildern.

Rocket Knight Adventures: Re-Sparked (PS4, PS5, Switch) – 11. Juni

Ein weiteres kultiges 2D-Platforming-Tier, welches nicht ganz aus dem Schatten von Konsorten wie Crash Bandicoot und Sonic entkommen konnte, bekommt eine überarbeitete Collection mit drei Spielen.

NEON Squad Tactics (MetaQuest) – 13. Juni

Ein strategisches VR-Erlebnis in einer Cyberpunk-Roboterbar.

Pathfinder: Wrath of the Righteous – A Dance of Masks (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 13. Juni

Der sechste und letzte große DLC für Pathfinder.

Fit My Zoo (Switch) – 14. Juni

In diesem Puzzlespiel müsst ihr Tiere so richtig anordnen, dass sie alle auf die Luftmatratze im Pool passen.

Monster Hunter Stories (PC, PS4, Switch) – 14. Juni

Das Monster Hunter-Spinoff bekommt ein Remaster.

Shin Megami Tensei V: Vengeance (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. Juni

Der nächste Teil der JRPG-Reihe.

The Talos Principle 2: Road to Elysium (PC, PS5, XSX) – 14. Juni

DLC zur Fortsetzung des hochgelobten Rätselspiels.

So, das wären die Spiele in der Releasevorschau für diese Woche, wir schauen jetzt noch, was der Rest des Summer Game Fest zu bieten hat und sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht ja bereits mit neu angekündigten Spielen, ab und zu werden Spiele ja auch relativ zeitnah verkündet, also wer weiß.

Titelbild: 2024 © Devolver Digital | 2024 © Atlus

