Indiana Jones und der Große Kreis – Indie muss mal wieder gegen die Nazis ran

Seit 2021 wissen wir, dass sich Indiana Jones und der Große Kreis in Entwicklung befindet, ein Videospiel mit Indie, welches zeitlich zwischen Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug spielt. In einem Trailer konnten wir nun eine Zwischensequenz mit einigen hervorragenden Schauspieler*innen begutachten, aber auch ein wenig Gameplay war zu erspähen.

Indiana Jones und der Große Kreis wird kein “Uncharted mit Indie”

Das Spiel wird eine eigene Geschichte erzählen, aber bereits jetzt erkennen wir ein paar typische Muster, welche den Abenteuerfilmen zugrunde liegen und welche zum Beispiel auch in den Uncharted-Spielen zur Verwendung kamen, Nathan Drakes Abenteuer sind ja bekanntermaßen zu großen Teilen von Indies Filmen inspiriert.

Da wäre zum einen der MacGuffin, also ein Gegenstand, den alle Figuren im Film haben möchten und welcher die Handlung vorantreibt. In diesem Fall sucht Indie mit seiner Kumpanin Gina antike Steine. Doch auch die Nazis sind natürlich sehr interessiert und so kommen wir zu einem weiteren Klischee: Die Guten werden von den Bösen bedroht, der Oberböse hält einen Monolog und fordert das Objekt ein, doch der Gute sagt er hat es nicht. Ihr seht schon, einen Innovationspreis wird dieses Spiel wohl nicht gewinnen.

Aber das muss es auch nicht, es ist Indiana Jones und das in seiner vollen Pracht. Zwar wurde dieser optisch Harrison Ford nachgebildet, geschauspielert wird er hier jedoch von Troy Baker, den viele als Joel aus The Last of Us oder Sam aus Uncharted 4 kennen. Das Gameplay wird etwas anders sein, als wir es von bisherigen Abenteuerspielen wie eben Uncharted oder Tomb Raider kenne. Wir steuern Indie aus der First Person und führen so alle Aktionen mit ihm, sei es kämpfen, schießen oder Abgründe überwinden, durch.

Einen genauen Erscheinungstag gibt es noch nicht, aber es wird noch 2024 für Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2024 © Bethesda

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Xbox